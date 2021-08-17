Новосибирский «Вектор» зарегистрирует вакцину от оспы в конце 2021 года

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует зарегистрировать вакцину от оспы в конце 2021 года.

В настоящее время завершается вторая и третья фазы исследования вакцины от оспы, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов «Известиям».

«Наша вакцина уже прошла первую стадию исследований на добровольцах. И сейчас завершаются вторая и третья фазы на более чем 300 участниках. Мы рассчитываем на регистрацию в конце года», — отметил Максютов.

По словам гендиректора центра «Вектор», препарат НИОХ-14 разработан против натуральной оспы и родственных ей вирусов. Лекарство прошло все стадии доклинических исследований, уже сейчас завершена первая фаза клинических исследований на добровольцах. Аналог препарата существует только в США.

«Уверен, что скоро данный препарат будет зарегистрирован», — добавил Ринат Максютов.

Официально право хранить вирус оспы имеют только российский «Вектор» и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, однако, гендиректор центра отметил, что поскольку уничтожение хранилищ вирусов проводилось практически на добровольной основе, они еще могут существовать.

О том, что новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершает разработку вакцины от оспы, стал известно в конце апреля текущего года.

Напомним, центр «Вектор» готовится зарегистрировать новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Руководство научного центра вирусологи и биотехнологии рассчитывает, что это произойдет уже в августе. К концу 2021 года планируется увеличения производства вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКороны» с 1,5 млн доз до 10 млн в месяц к концу 2021 года. Отметим, что среди 1 млн человек, завершивших вакцинацию данным препаратом, лишь 0,5% заразились коронавирусом.