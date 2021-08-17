«Клубный этаж» появится в ЖК КрымSKY в Новосибирске

ГК SKY Group начала реализацию проекта «Клубный этаж». Первым он появится в жилой высотке на улице Плахотного.

Концепция клубного этажа SKY Group предполагает закрытый для остальных жильцов дома вход на этаж, видовые окна, премиальную отделку холла, большую площадь квартир, увеличенную высоту потолков, свободную планировку.

Завершение строительства дома запланировано на сентябрь текущего года.

ЖК КрымSKY расположен в 10 минутах езды до м. Площадь Маркса, здесь уже построено восемь многоэтажных домов, оснащенных современными инженерными решениями. На этапе сдачи девятый. Территория жилого комплекса закрыта от посторонних, установлено видеонаблюдение. Для жильцов и гостей предусмотрен просторный паркинг. Планировками предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

«Строящиеся нами жилые комплексы отличаются достойной локацией, инфраструктурой и благоустройством, – отметил президент ГК «Sky Group» Владимир Литвинов. – Расширение функционала при проектировании жилых домов происходит на протяжении уже нескольких лет. Это некая подстройка под новые реалии, под потребности потребителей. Еще совсем недавно основными критериями комфорта служили жилая площадь, безопасная придомовая территория и развитая инфраструктура. Сегодня этого недостаточно. Мы решили поработать над фунционалом для жителей верхних этажей наших домов – в доме на Плахотного это 18 этаж – и предложили гарантированный комфорт и дополнительную безопасность».

ГК «Sky Group» – динамично развивающаяся новосибирская компания. Основными видами деятельности компании являются: осуществление функций заказчика-застройщика, организация управления строительством, осуществление функций генерального подрядчика, технический надзор за строительством, осуществление технологического и строительного инжиниринга, расселение ветхого и аварийного жилого фонда, управление жилым фондом, девелопмент и реализация высокотехнологичного оборудования. Расширяет сферу деятельности, ориентируясь на внедрение передовых технологий в области строительства, используя новые технологии и инженерные решения. В портфеле компании реализованные проекты жилищного строительства «Тихие Зори», «ЧеховSKY», строящиеся жилищные комплексы: «КрымSKY», «Red Fox», «КубаньSKY».