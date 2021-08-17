Блогер Артемий Лебедев предложил Шойгу вложить деньги в Новосибирск

Артемий Лебедев предложил министру обороны России Сергею Шойгу не возводить новые города-миллионники в Сибири, а перестроить Новосибирск.

Российский блогер Артемий Лебедев прокомментировал в видео «Гомофобный Убер / Тесла против танка / Смерть миллионов пчел» на своем YouTube-канале слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири.

«Шойгу встречался с какими-то людьми где-то в Академгородке, и что-то надо было сказать. Он сказал: «Давайте построим три-четыре крупных города и еще туда столицу перенесем». Зачем? Кому это надо? Если у тебя есть деньги построить город для миллиона человек — перестрой Новосибирск. Он в этом нуждается. Потрать деньги туда, тебе люди только спасибо скажут. Зачем в России новые города-миллионники? У нас некуда людей девать? — сказал блогер.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить три-пять крупных городов в Сибири и перенести туда столицу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске 5 августа. Эти города, по мнению Шойгу, должны стать отраслевыми экономическими центрами.

В начале августа тревел-блогер Илья Варламов раскритиковал проект остановок в Новосибирске, которые планируется установить в городе до октября. Аукцион на обустройство 10 типовых остановочных пунктов общественного транспорта объявили 4 августа, стоимость работ составит более 6,464 млн рублей.