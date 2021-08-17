Путин поручил начать работы по строительству дороги в обход Кемерова в 2021 году

Президент России Владимир Путин поручил властям Кемеровской области — Кузбасса совместно с правительству РФ начать работы по строительству дороги в обход Кемерова в 2021 году.

Об этом говорится в перечне поручений президента России по итогам прошедшего 7 июля совещания с членами правительства РФ, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области – Кузбасса обеспечить начало работ по строительству автомобильной дороги в обход г. Кемерово в 2021 году», — указано в документах.

Стоимость работ по обходу составит порядка 43 млрд рублей. Строительство автодороги включено в программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года, которую утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в марте текущего года. Федеральный бюджет профинансирует половину стоимости работ, оставшуюся часть средств привлекут в рамках государственно-частного партнерства.

Новая дорога будет четырехполосной, разрешенная скорость — до 100 км/ч. Ее протяженность составит 47 километров и будет включать в себя четыре развязки на разных уровнях и мост через реку Томь.

Кроме строительства автодороги, президент России поручил создать к 2026 году в Кузбассе не менее 40 тыс. новых рабочих мест в отраслях экономики, не связанных с добычей угля и завершить реконструкцию левобережной дамбы на реке Томи в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа к 2021 году.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о крупнейших объектах БКД, которые будут реализоваться в 2022 году в Новосибирской области. Среди них — продолжение реконструкции автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в пределах России. В регионе утвердили программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на 20 лет. Общий объем финансирования — 345 млрд руб.