150 автобусов поступят в Новосибирск в 2022 году

В Новосибирск закупят 150 новый автобусов с помощью правительства региона, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.

Правительство Новосибирской области приняло решение о покупке 150 новых автобусов для Новосибирска в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

«При формировании трёхлетнего бюджета на 2021-2023 годы мы закладывали в областной бюджет средства на компенсацию расходов города Новосибирска на приобретение 150 пассажирских автобусов по схеме лизинга. Сегодня окончательно согласованы все параметры этого финансового решения», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор поручил мэрии Новосибирска, минфину и минтрансу региона оперативно приступить к закупочным процедурам. Важность принятия быстрого решения связано с тем, что автомобильные заводы сегодня серьезно загружены.

«Очень важно, чтобы заказ для Новосибирска был выполнен в 2022 году», — сказал Андрей Травников.

По данным пресс-службы правительства региона, новый транспорт предназначен для городских перевозок. Низкопольные автобусы большого класса будет оснащены тахографами, валидаторами, и смогут перевозить маломобильные группы населения. Топливом транспорта станет компримированный природный газ — метан.

Напомним, в конце июля Новосибирск получил 40 автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2021 году городской автопарк пополнится 55 новыми автобусами.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, обновление подвижного состава транспорта города продолжится и в будущем — мэрия готовит заявку на приобретение в следующем году партии троллейбусов по нацпроекту «БКД».

Напомним, данный вид транспорта с сентября 2021 года переходит на муниципальный контракт. Известно, что контракт по перевозке пассажиров и багажа троллейбусом по по регулярным муниципальным маршрутам заключили с муниципальным казенным предприятием Новосибирска «Горэлектротранспорт».