Алтайское краевое УФАС оштрафовало Google за рекламу абортов

Управление ФАС России по Алтайскому краю назначило штраф в 100 тыс. рублей Google LLC за распространение рекламы прерывания беременности барнаульской клиники.

В постановлении от 12 августа следует, что в конце 2020 года житель Барнаула пожаловался в краевой УФАС на рекламу прерывания беременности клиники «Мать и дитя», которая распространялась в поисковой системе Google.

«Согласно п.9 ст.7 Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности», — уточняется в постановлении. По информации Google LLC, всего рекламное объявление получило 10 кликов.

Антимонопольная служба возбудила дело. Компании грозил штраф от 100 тыс. руб. до 500 тыс. рублей, однако, при рассмотрении дела были установлены смягчающие обстоятельства — Google LLC до вынесения постановления по делу устранил правонарушение.

Краевое УФАС признало Google LLC виновным в совершении административного правонарушения по части 1 ст. 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе) и назначило наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. 60% от этой суммы ответчик уплатит в бюджет Алтайского края, еще 40% — в федеральный бюджет.

Напомним, 13 августа ФАС объявила о начале внеплановых проверок на предприятиях ООО «Лента», АО «Тандер», владеющем магазинами «Магнит», а также Х5 Group, которой принадлежат торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». Розничные сети проверяют на предмет картельного сговора.