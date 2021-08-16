ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых

ВТБ запустил личный кабинет для самозанятых в приложении для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и ВТБ Онлайн для физлиц.

Сервис позволит индивидуальным предпринимателям и физическим лицам дистанционно оформить постановку на учет в ФНС по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход», а также учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их своим заказчикам и клиентам.

В личном кабинете можно формировать справки о доходах и постановке или снятии с учета, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату. Услуга предоставляется бесплатно во всех регионах присутствия банка.

«ВТБ стратегически нацелен на расширение числа клиентских сегментов, поэтому мы решили обеспечить дистанционное оформление постановки на учет в ФНС по специальному налоговому режиму. Сегодня все больше россиян задумываются о том, чтобы получить статус самозанятого. С помощью онлайн-сервиса ВТБ они смогут пользоваться всеми преимуществами оформления этой формы налогообложения», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

«Для нас стратегически важно обеспечивать современные и удобные сервисы для повседневных нужд предпринимателей. Мы продолжаем расширять функциональность мобильного банка ВТБ Бизнес Lite и внедрять в него новые инструменты. Преимущества специального налогового режима привлекают многих людей из разных сфер деятельности, эксперты рынка ожидают увидеть около 7,7 млн самозанятых к концу 2025 года. Мы разработали удобный сервис для желающих работать в этом статусе, который позволит им решать свои операционные задачи еще более выгодно и комфортно», — сообщил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

«ВТБ активно продолжает реализацию технологической трансформации, один из приоритетов которой — доступность всех финансовых услуг для клиентов онлайн. Запуск услуг для самозанятых — еще один шаг в этом направлении. Сервис реализован на омниканальной платформе с использованием открытых программных интерфейсов (Open API), что позволяет оперативно внедрять новые продукты и услуги в различных каналах взаимодействия клиентов с банком. Приоритеты ВТБ — безопасность данных и средств клиентов: при реализации данного проекта прямой информационный обмен с ФНС был обеспечен надежными средствами защиты, а программное обеспечение было разработано с применением практик и инструментов DevSecOps, которые повышают безопасность процессов», — отметил руководитель департамента технологического развития корпоративного бизнеса ВТБ Филипп Майзенберг.

Воспользоваться новым сервисом могут также физические лица и предприниматели, которые уже зарегистрированы в качестве самозанятых в ФНС. Для этого необходимо передать права банку на осуществление деятельности в данном статусе, пройдя регистрацию в личном кабинете, и получить доступ ко всем возможностям сервиса в мобильном банке для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и в ВТБ Онлайн для физлиц.