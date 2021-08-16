Новосибирская область стала лидером по темпам ввода жилья среди регионов Сибири

Лидером по темпам ввода жилья в первом полугодии 2021 года среди регионов СФО стала Новосибирская область, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

За период с января по июнь 2021 года в Новосибирской области построено 738 тыс. кв. метров жилья. Уточняется, что это на 18,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый высокий темп роста строительства отмечается в Иркутской области — 583 тыс. кв. м жилья. Это на 79,3% больше, чем годом ранее. в Красноярском крае в первом полугодии 2021 года сдали 458,7 тыс. кв. м. жилья, что на 27% больше, чем в 2020 году.

«С января по июнь текущего года в регионах Сибирского федерального округа ввод жилья вырос на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (четвёртое место среди федеральных округов). Увеличение показателя зафиксировано в девяти субъектах Федерации округа, за исключением Омской области», — отмечается в сообщении.

Объем выполненных строительных работ в первом полугодии 2021 года в Сибирском федеральном округе в среднем увеличился на 22% в сравнении с прошлым годом — по этому показателю Сибирь занимается первое место среди федеральных округов.

Напомним, в начале июля мэрия Новосибирска составила топ-10 крупнейших застройщиков по итогам ввода жилья за первое полугодие 2021 года. Первое место в рейтинге заняла группа компаний «Баутехник», второе — группа компаний «Брусника».