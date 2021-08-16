Основанная в Новосибирске сеть «Здравица» открыла седьмой центр, который расположился на 4-м этаже бизнес-центра STALIN-HOUSE на Титова рядом с площадью Станиславского.

Центр оформлен в новом фирменном стиле: это уже второй центр сети, который представлен в обновленном дизайне. На площади 532 кв. м было размещено 13 кабинетов – здесь открыты приемы детских специалистов, терапевтов, отоларингологов и узких специалистов, врачей направления неврологии и восстановительного лечения, специалистов в области репродуктивного здоровья.

При проектировании центра была спланирована система вентиляции, благодаря которой воздух в помещении обновляется в два раза чаще, чем это требуется по нормам СанПиНа, то есть каждые полчаса в клинике происходит полный воздухообмен.

В торжественной церемонии открытия центра 13 августа приняли участие основатели «Здравицы» Вадим и Наталья Сухаревы.

 

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