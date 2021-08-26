В сентябре 2020 года прошли выборы депутатов новосибирского горсовета и регионального Заксобрания. «Континент Сибирь» опросил жителей города и узнал, сдержали ли избиравшиеся депутаты свои предвыборные обещания, или же забыли о них по окончании выборов.

Как рассказала «Континенту Сибирь» жительница Кировского района Новосибирска, pr-менеджер Яна Назарова, ровно год назад она собрала около 25 подписей под каждым из 18 наказов для депутата горсовета Новосибирска Дмитрия Колпакова («Единая Россия»), в округ которого входит Затулинский жилмассив. Упомянутые 18 наказов были только от дома Яны Назаровой и двух соседних.

«Все они касались благоустройства прилегающих территорий: асфальтирование тропинки – наказ, тропинка повернула в другую сторону – наказ, подрезание деревьев – наказ, благоустройство пешеходного перехода – наказ и т.д. Один из важнейших наказов для жителей наших домов – это благоустройство сквера около детской школы искусств № 11 и 106-го почтового отделения. Сейчас территория, мягко говоря, выглядит непрезентабельно: заросшие кусты, где собираются «компании по интересам», мусор, разбитые тропинки. На фоне находящегося рядом отреставрированного дисперсного парка это пятак выглядит как «типичная Затулинка». Наш дом стоит в самом центре жилмассива, на главном перекрёстке, но, к сожалению, на самой не благоустроенной четвертинке. На нашей стороне много общежитий, жителям таких домов часто неважно, что их окружает (но есть и исключения, безусловно), – рассказывает Яна Назарова. – У меня несколько другое отношение к подобным вопросам. Видя, как команда Дмитрия Колпакова и Евгения Подгорного, в целом, подтянула внешний облик Затулинки за последние годы, я выступила с инициативой и пригласила Дмитрия на встречу с жителями. Наши 18 наказов — это самое первичное, критичное и очевидное, что нужно сделать. За год ни один пока не был реализован, но надежду не теряю».

Собеседница «Континента Сибирь» отмечает, что видела в избирательном штабе стопки наказов, когда приносила свои, в их числе был и ремонт проезжей части по Сибиряков-Гвардейцев. «Ремонт идёт. Возможно, поэтому пока более мелкие наказы не реализуют. Хочется, конечно, узнать, попадаем ли мы в этот год по наказам или нет. Но пока первый год я терпеливо жду, может, какие-то работы по благоустройству все же начнутся. Если нет — телефон знаю, ножками дойти сумею. Добавлю, что в прошлом году я столкнулась с полным игнорированием со стороны ЖЭУ, УК, городской жилищной инспекции, администрации района в просьбе выровнять детскую площадку у дома. Она была не безопасной для активных игр из-за большого перепада высот поверхности участка, неровностей. Нужно было просто пригнать мини-ковш и разровнять землю. Это отказывались делать все перечисленные выше инстанции, по кругу посылая от одного к другому, пока на встрече с избирателями мы не сказали о проблеме Колпакову и Подгорному. Вопрос решился за неделю против трех месяцев моих писем по всем инстанциям», — поделилась с «Континентом Сибирь» Яна Назарова.

Житель Горского микрорайона (Ленинский район Новосибирска), маркетолог Дмитрий Мишин придерживается похожего мнения об исполнении наказов депутатами. «У нас на выборах в горсовет победил депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин («Коалиция-2020»), а в Заксобрание прошёл прежний депутат — Валерий Червов («Единая Россия»). За год с момента выборов на нашем округе по моим наблюдениям совершенно ничего не изменилось, – констатирует Дмитрий Мишин. – Зимой снежная каша и лёд во дворах. Снег, если и чистят, то, как правило, не вывозят, а сваливают в кучи. Весной всё это начинает таять, заливая дороги так, что тяжело пройти, не промочив ноги. Летом пыль, мусор, разбитые дороги. Или вот, конкретно в нашем дворе уже второй месяц как разворочен асфальт после ремонта труб. Просто закидали яму битым кирпичом и кусками плит, арматура какая-то торчит – а ведь это основной въезд в наш двор. Все в курсе, и администрация Ленинского района в том числе. Но время идёт, а ничего не происходит. Возможно это прозвучит радикально, но у меня складывается такое ощущение, что, если бы вдруг горсовет и Заксобрание вот прямо сейчас исчезли, большинство жителей Новосибирска возможно этого бы не заметили и никак на себе не ощутили».

Жительница ЖК «Созвездие» в Дзержинском районе Новосибирска Светлана Ефремова поделилась, с какими трудностями столкнулись жильцы при оформлении наказов депутатам. «Наш округ в горсовете сейчас представляет депутат Ирина Беспечная (ЛДПР). Она сделала то, что было в ее силах на момент, когда она пришла на место экс-депутата горсовета Новосибирска Игоря Салова. Он обещал нам помочь сделать детскую площадку, поставить уличные тренажеры, теннисный стол, фонтан на территории, но не успел, так как не победил во время выборной кампании в сентябре 2020 года. К сожалению, мы не знали закона и постановления по реализации наказов, и те наказы, которые мы передавали Игорю Салову, не попали к действующему депутату Ирине Пантелеевне Беспечной. На 5 лет мы остались без реализации этих наказов, потому что к ней мы пришли поздно — через полгода, когда уже весь бюджет был роздан, и у нее оставалось немного денег, на которые она нам поставила во дворе детям качели. Это всё, что она могла на тот момент. Ирина Беспечная пообещала нам, что на следующий год она выделит нам ещё средств для комплектации детской площадки и тренажерной зоны. Она подробно разъяснила нам, как правильно оформлять наказы и передавать их, и теперь, зная всё это, мы уже через 5 лет обязательно сделаем всё по закону. Надеемся, что наши планы реализуются», — пояснила Светлана Ефремова.

По мнению жительницы Заельцовского района Новосибирска Марии Ивановой, к округу которой относится депутат горсовета Екатерина Шалимова («Лига эффективности») и депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков («Лига эффективности»), за прошедший год ничего кардинально в округе не изменилось. Основной проблемой на районе она считает дороги, а ими пока не занимаются.

«Могу сказать, что мне каждый день приходиться ездить по Мочищенскому шоссе через Краснояровское, поскольку по улице Кедровая часто пробки, а теперь еще и дорожный ремонт. Ее расширяют благодаря нацпроекту «БКД», что безусловно, хорошо. Я понимаю, что объезд дороги носит временный характер. Но считаю, что депутаты не решают глобальные проблемы: расширение других примыкающих дорог, установку светофоров, реверсивное движение, которые просто необходимы. Перед выборами прошлым летом дворы обходил помощник депутата Ильи Полякова, и я тогда все проблемы обозначила, назвала и плюсы, и минусы места, где живу, – рассказывает Мария Иванова. – Новые жилые комплексы строятся, естественно, заселяются жителями, и на дорогах образуются жуткие пробки. Тогда же слышала о расширении Мочищенского шоссе, но время идет, а ничего пока не поменялось. Люди по-прежнему, где шоссе, идут по проезжей части к автобусной остановке, поскольку тротуаров там просто нет. При этом безусловно, что-то и делается, силами депутатов, в том числе было облагорожено озеро «Жемчужина Сибири» возле школы №51 и его территория. Новую поликлинику достроят, скорее всего, раньше срока».

Житель Ленинского района Новосибирска, юрист Иван Мосияш, говоря об исполнении наказов депутатами, также считает главной проблемой своего округа состояние дорог. «У нас на округе стоял вопрос о наказах депутатам по асфальтированию дороги, но, на мой взгляд, это невыполненное условие. По этому вопросу контактировал в этом году с депутатом Совета депутатов Новосибирска Николаем Тяминым («Единая Россия») – обращение ему писал по ремонту дороги от улицы Вертковской от пересечения с ул. Тихвинской до пересечения с улицей Станиславского – там дорога вся в ямах. Не помогают обращения ни в прокуратуру, ни в мэрию, ни в ГИБДД. Депутат согласился помочь, сказал, что в прошлом году действительно наказы избирателей были по ремонту этой дороги, в том числе от жителей частного сектора, который рядом находится, и пообещал, что ремонт в этом году будет. Но ремонт дороги так и не начался. Хотя ул. Вертковская от «Дома радио» отремонтировали. В прошлом году в рамках прокурорской проверки ГИБДД вынесло предписание Департаменту транспорта. Оно не исполнено. Об этом участке дороге пишу в инстанции не первый год и в одном из ответов заместителя мэра города Новосибирска Олега Клемешова имеется указание на то, что дорога нуждается в капитальном ремонте. В том, что ремонт пока не начался, не вижу вины депутатов. Скорее, это стечение обстоятельств, которые не позволили добиться этого результата. Если смотреть в целом на Ленинский район, то дороги у нас делаются. Сейчас, как пешеход и житель, я наблюдаю тенденцию, что, у нас идет масштабный ремонт, правда по федеральной программе «БКД» — начиная от улицы Титова до Станиславского».

Жительница Первомайского района Новосибирска Дарья Романова отметила, что избирательный округ №44 представляет депутат городского совета Новосибирска Алексей Михайлов – бывший сотрудник администрации Первомайского района. «Когда он был кандидатом в депутаты, я была старшей по дому по ул. Одоевского 1/8, и он приходил к нам во двор пообщаться, выслушать пожелания жителей. Требующих решения проблем на районе немало — это отсутствие социальной инфраструктуры: школ и детских садов, хотя при этом район активно застраивается жилыми домами, неработающие ливневки, отсутствие уличного освещения между домами и в частном секторе, расположенном рядом. Зимой проблемы с уборкой снега во дворах и возле школы рядом с домом, – рассказывает Дарья Романова. – Когда Алексей Михайлов был кандидатом в депутаты горсовета, он строил свою предвыборную кампанию на том, что обещал сделать переезд на Матвеевке. В прошлом году партия КПРФ собирала за это подписи, но год прошел и ничего не поменялось. Хотя он представил нам план по развязке с бессветофорным выездом, как на Весеннем микрорайоне. Пока же люди продолжают часами стоять на переезде. Но самая большая проблема и моя, как жителя – это огромная пустующая территория перед нашим жилым домом, где в общей сложности расположены около 2000 квартир и отсутствует полноценная детская площадка. В некоторых домах площадки – это придомовая территория, у нас же это территория оказалась по документам муниципальной, то есть собственностью администрации. К тому же эта территория по документам обозначена, как место под автомобильную парковку. Мы с жителями добивались, чтобы ее переоформили, что и получилось, но теперь огромная площадка стоит пустая, хотя ее размеры позволяют установить там множество различных элементов».

По словам Дарьи Романовой ранее был передан наказ депутату Евгению Панферову, и в 2020 году мэрия выделила средства на его реализацию в размере 100 тысяч рублей. «Это, конечно, крайне мало — стоимость пары элементов для благоустройства двора, но и этих денег мы не увидели, как и изменений в лучшую сторону на самой площадке. Ранее наш округ представлял депутат Дмитрий Дамаев — он всегда был открыт для общения с горожанами, всегда шел на встречу и помогал в решении вопросов. Про Алексея Михайлова такого сказать не могу – его не бывает на районе, во всяком случае, мы его не видим, для нас он мифическая персона. У нас нет его телефона, не знаем его соцсетей. Некоторые жители до сих пор по привычке пишут Дмитрию Дамаеву, и он всегда отвечает. У Алексея Михайлова, к сожалению, нет обратной связи с жителями», — резюмирует Дарья Романова.

«Континент Сибирь» приглашает читателей в своих аккаунтах в соцсетях поделиться своим опытом взаимодействия с депутатами, представляющими соответствующий округ в горсовете и Заксобрании, рассказать о том, исполняются ли наказы.