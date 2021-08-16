Губернатор Новосибирской области поручил наладить водоснабжение в районах региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил ликвидировать все аварийные ситуации по водоснабжению в муниципальных образованиях на средства федеральной субсидии, предназначенной для решения первоочередных социальных задач. Дополнительное финансирование на миллиард рублей было выделено региону в июле.

Как сообщает пресс-служба областного правительства 16 августа, состояние водопроводных сетей, водозаборных скважин, систем водоснабжения и водоводов в Новосибирской области обсудили на заседании правительства региона в пятницу.

«Моё предложение – по итогам объезда ряда муниципалитетов – закрыть все аварийные ситуации, связанные с водоснабжением, профинансировать работы по замене вышедших из строя скважин и сетей там, где есть для этого готовность. Все работы должны быть завершены в этом году», – заявил на заседании глава региона Андрей Травников.

По оценке министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко и министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, целесообразно направить средства на улучшение водоснабжения в Колыванском, Краснозёрском, Новосибирском, Чановском и Черепановском районах. На эти цели министерству ЖКХ и энергетики будет выделено 94 млн руб.

Кроме того, планируется профинансировать строительство водозаборных скважин с установкой водоподготовки в посёлке Московка Ермолаевского сельсовета Убинского района и селе Нижнечеремошное Краснозёрского района, а также водозаборных скважин в посёлках Октябрьский Краснозёрского района и Каревский Доволенского района.

На строительство водозаборной скважины в посёлке Октябрьский Краснозерского района решено направить более 7,7 млн руб., на строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в селе Нижнечеремошное Краснозерского района – более 11,6 млн руб., на строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в посёлке Московка Ермолаевского сельсовета Убинского района – около 9,3 млн руб., на строительство водозаборной скважины в поселке Каревский Доволенского района – около 5,9 млн руб., а на проведение работ в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района – более 11,3 млн руб.

Дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере миллиарда рублей на решение первоочерёдных социальных задач Новосибирская область получила в конце июля при поддержке депутата Госдумы от региона Александра Жукова. Эти средства внесены в резервный фонд.

Напомним, в июле в проект по модернизации коммунальных сетей в Новосибирской области было инвестировано 718 млн руб.

Ранее также сообщалось о том, что финансирование строительства школ в Новосибирской области планируется увеличить до полутора миллиардов рублей за счёт федеральной поддержки.