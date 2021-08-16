Искушенный зритель в июне этого года открыл для себя новый проект – Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, который впервые прошёл в Новосибирске. На одной сцене со звездами мировой оперы пели молодые солисты – победители мастер-классов, что проводились в рамках большого события. Одним из таких солистов стал Андрей Меркульев, которого несколько лет назад новосибирцы могли слышать в филармонии и НОВАТе. И, которого некоторые новосибирцы вспомнили и узнали. В беседе с «Континентом Сибирь» АНДРЕЙ МЕРКУЛЬЕВ рассказал о переезде на Урал, участии в фестивале и вызовах профессии оперного певца.

– Андрей, вы учились и начинали профессиональный путь здесь, в Новосибирске, а сегодня вы – солист Челябинского театра оперы и балета. Расскажите о вашей карьере и переезде: почему именно Челябинск?

– Да, я учился в Новосибирской консерватории в классе Заслуженного артиста РФ, профессора Владимира Афанасьевича Прудника и начал свой профессиональный путь в Новосибирской хоровой капелле. Стажировался в Новосибирском театре оперы и балета: принимал участие в постановках Иркина Габитова «Паяцы» и Вячеслава Стародубцева «Любовный напиток». После получения диплома специалиста продолжил обучение в ассистентуре, и на втором курсе меня пригласили в Челябинский театр оперы и балета. Конечно, Новосибирск подарил мне довольно много крупных проектов, в которых довелось поучаствовать – это и Транссибирский Арт-фестиваль, и Московский Пасхальный фестиваль, и торжественное празднование Дня победы в Москве. Жизнь была достаточно насыщенной и интересной, но я стремился стать сольным исполнителем. Поэтому, принял предложение и с января 2019 года стал солистом Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки.

– Расскажите немного о ваших первых крупных проектах, что в каком-то смысле открыли для вас новые возможности.

– Летом 2018 года я уехал в Москву для участия в коммерческом проекте New Opera World, который проходил на базе Камерной сцены Большого театра имени Бориса Покровского. В рамках этого проекта были поставлены оперы Ж. Бизе «Кармен» в постановке Андрея Цветкова-Толбина и «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова в постановке Полины Бертэн, в которой я исполнил партию Григория Грязного. Это была моя первая серьёзная партия, с которой позже я прослушивался в Челябинский театр.

Вообще, этот проект подарил мне новые знакомства, дал возможность погрузиться в процесс постановки оперного спектакля и испытать себя на прочность. Ну, и немного окунуться в московскую жизнь!

– Как вообще ощущает себя солист, который только начинает профессиональный путь? Есть ли какие-то учреждения культуры, где молодому солисту будет проще сделать успешный старт?

– Начинающему артисту везде непросто. Изначально в учебных заведениях проводится индивидуальная работа, в ходе которой формируется творческая личность. Но, как правило, главный профессиональный скачок происходит уже после окончания ВУЗа. Ведь только тогда вокалист начинает «слушать» свой голос, так как отправляется в свободное плавание без помощи педагога. Но иногда эта помощь просто необходима. Знаю ребят, которые спустя много лет после окончания консерватории приезжают к своим преподавателям позаниматься и поправить вокальную форму.

В целом, придя работать в театр, ты ещё мало чего умеешь в профессиональном плане. Если ты нигде не стажировался или не участвовал в каких-либо постановках, то по окончании консерватории ты не имеешь никакого представления о том, какая она – жизнь в театре. Ведь за время обучения мало кому удаётся узнать свои возможности. Поэтому где бы ты ни учился и ни работал, необходимо расширять свой кругозор, работать над собой, пробовать и изучать новое – только так можно понять, как грамотно представить себя зрителю.

– А какие условия работы предлагают театры молодым солистам? Адекватны ли эти предложения?

– Смотря о каких театрах говорить. Театры федерального значения, конечно, предлагают достаточно неплохие условия, но при этом и специалист должен быть серьёзно подготовленным. В провинциальных театрах всё не так радужно: где-то проблемы с заработной платой, где-то – с материальной базой, где-то – с подходом руководства к работе. В Челябинске, например, хорошие условия работы для начинающего артиста: руководство во многом поддерживает и даёт возможность профессионально развиваться.

– Как вообще молодому солисту пробиться в театр? Что зачастую мешает в достижении первого крупного успеха?

– Универсального рецепта нет – всё решает случай. Многое завязано на знакомствах и мастер-классах, в которых ты участвуешь. Есть вероятность понравиться коучу и по его рекомендации попасть на постановку в какие-либо театры или оперные студии других городов России и стран. Мне, например, предлагали после московского проекта поехать на месяц в Болгарию, но на тот момент у меня не было такой возможности.

Как правило, чтобы заявить о себе в музыкальной среде, необходимо участвовать в конкурсах, прослушиваниях, мастер-классах и стажировках. Только вот в современных реалиях мы сталкиваемся с тем, что огромное количество ребят отказываются от участия из-за больших финансовых вложений, ведь далеко не каждый может позволить себе потратить достаточно большое количество денег на перелет, оплату участия и проживание. Так упускается множество возможностей показать себя, особенно для студентов. Еще тяжелее приходится городам, отдаленным от столицы. Но я очень рад, что в Новосибирске постепенно ведется работа на этом поприще: это и мастер-классы в рамках фестиваля Ильдара Абдразакова, Транссибирского Арт-фестиваля под руководством Вадима Репина и многие другие масштабные проекты.

– Как вы стали участником мастер-классов, что проводились в рамках музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова? Что подтолкнуло принять в них участие?

– Фестиваль для меня оказался волей случая, если можно так сказать. Новосибирск – мой второй родной город, и я собирался приехать на некоторое время. А тут, как раз, мастер-классы, фестиваль. Отправлю, думаю, заявку. Пройду – хорошо, не пройду – приду хотя бы послушать других исполнителей. Но внезапно всё сложилось! Долго думал, какую программу выбрать, и заявил на мастер-класс арию Грязного из «Царской невесты», арию Риголетто из одноимённой оперы и арию Ирода из «Иродиады». И уже во время мастер-класса Ильдар Абдразаков попросил меня исполнить Риголетто.

Безусловно, мастер-классы стали для меня значимым событием. Особенно приятно, что спустя почти три года я вышел на ту самую сцену, где начинал свой профессиональный путь, прочувствовал энергетику и теплый приём зала, а также выступил с именитыми мэтрами на Гала-концерте.

– Поступали ли после участия в концерте фестиваля какие-то новые приглашения, предложения?

– Нет, новых приглашений не поступало. Но, кстати, участницу мастер-класса Викторию Шевченко, с которой мы выступали на гала-концерте, пригласили спеть на концерте фестиваля в Томске.

– Интересно, а как в Челябинском театре отреагировали на участие в фестивале?

– Мы только входим в работу после летнего отдыха и ещё не общались на эту тему. Но перед Гала-концертом я созванивался с художественным руководителем театра и он сказал: «Не посрами наш театр» (смеётся).

– И выступили вы, как это отмечала позже публика, прекрасно. Кстати, о публике. Полагаю, что за время и учебы, и работы в театре вам удалось заметить, меняется ли зритель, и какого характера эти изменения.

– Публика очень помолодела. Ещё 10 лет назад основную массу составляли студенты и люди старшего поколения, а сейчас в зале всё больше молодёжи. Конечно, зритель становится ещё и более требовательным из-за влияния различных медиа. Сейчас привлечь зрителя классической постановкой тяжело, но это, всё-таки, делать нужно.

– Немного о ваших профессиональных вкусах: кого вы считаете лучшим баритоном в России?

– Я бы отметил для себя солистов Мариинского театра – Романа Бурденко и Владислава Сулимского. На мой взгляд, это одни из самых выдающихся баритонов за последние 5-10 лет.

– И о творческих планах. Чем будете радовать публику?

– В творческих планах – работа, работа, работа… Подготовка новых партий, спектаклей и концертов, в планах также участие в конкурсах. В октябре Челябинский театр покажет премьеру оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в постановке Иркина Габитова и Гала-концерт в честь 65-летия театра. И, конечно, надеюсь, что ещё не раз смогу выступить на сценах Новосибирска!