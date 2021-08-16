Группа компаний «Сибирские сети» объявила о проведении ребрендинга. Новую визуальную концепцию разработала московская дизайн-компания ONY – обладатель «Каннских львов» и создатель айдентики для Яндекс.GO, Тинькофф и ряда других компаний.

Впервые информация о том, что оператор проведет ребрендинг, появилась весной 2021 года. «Перед нами стояла задача создать образ передового локального провайдера, и мы старались не подвергаться влиянию каких-либо трендов, а найти что-то более «вечное». Провайдер, не работающий в масштабах всей страны, может позволить себе более человечную коммуникацию с меньшей дистанцией, его главная сила в том, что он знает свою аудиторию, ее конкретные боли и радости. Теперь «Сибсети» говорят: «Мы живем и работаем здесь, рядом с вами. Мы — соседи. Все вместе мы делаем наш дом/улицу/район/город/регион лучше», – пояснила замысел арт-директор дизайн-компании ONY Линда Косичкина.

Обновленный бренд «Сибирских сетей» стал более простым и современным. В названии и дизайне компания сохранила преемственность, чтобы отразить свой 17-летний опыт работы на рынке связи. «Характер обновленного бренда — в образе энергичного эксперта, но не отстраненного, а душевного, ценящего взаимопомощь и дружбу. Логотип обрел лаконичную форму из простых линий — это метафора точки касания, и ее усиливает новый «персонаж» бренда, символ связи между клиентом и брендом — рука. Традиционный синий цвет сохранился в более насыщенном «цифровом» оттенке, который невозможно воспроизвести на печати, но который дает ощущение современного диджитального бренда в интернет-среде. Синий цвет дополняют зеленый, оранжевый, желтый и малиновый», – отметили в группе компаний. Провайдер также сократил свое название — теперь бренд будет называться «Сибсети».

Телеком-оператор «Сибсети» («Сибирские сети») основан в 2004 году, предоставляет услуги связи, широкополосного доступа в интернет, IP-телефонии и цифрового телевидения. Компания работает в 34 городах 4 регионов Сибири: в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Красноярском крае. В группу входит «Норком» – ведущий интернет-провайдер Норильска. В покрытии «Сибсетей» — 1,9 миллиона домохозяйств, абонентская база насчитывает 375 тыс. пользователей. Компания входит в тройку ведущих операторов рынка широполосного доступа в интернет Новосибирской области по абонентской базе и занимает второе место по количеству абонентов среди провайдеров Новокузнецка. Среди акционеров «Сибсетей» — фонд CapMan Russia, НПФ «Благосостояние».

Как пояснил генеральный директор телеком-оператора «Сибирские сети» Александр Шиляев, изменения, запущенные в этом году, направлены на то, чтобы сместить фокус компании от продуктоцентричной к клиентоцентричной.

В частности для улучшения существующих и проработки новых сервисов и ресурсов для пользователей в 2021 году компания проводит модернизацию IT-инфраструктуры, на эти цели направлено 130 млн руб. Кроме того, «Сибсети» разрабатывают программу лояльности для существующих и новых абонентов, а также инвестируют в ряд других направлений.

Провайдер расширяет собственную сеть в ключевых городах присутствия — Новосибирске, Кемерове, Барнауле, Красноярске, Бийске, Новокузнецке и других населенных пунктах в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. Также «Сибсети» ведут подключение новых городов: в этом году оператор «Норком» (входит в группу «Сибирские сети») подключил город Игарку в Заполярье Красноярского края, в планах — подключение еще одного заполярного города, Снежногорска. До конца года «Сибсети» выйдут в новый регион — Хакасию (Абакан и Черногорск). Инвестиции в расширение сети и и расширение пропускной способности и резервирование каналов связи для потребителей, в том числе в сегменте B2B, в 2021 году составят более 420 млн руб.

Напомним, что «Сибирские сети» остались единственным крупным основанным в Новосибирске телеком-оператором, не вошедшим в состав федеральных холдингов. Ранее пермский «ЭР-Телеком Холдинг» купил основанные в Новосибирске компании «Авантел», «Новотелеком, «Крафтсвязь», а также ряд домофонных операторов («Цифрал», «Домофон сити» и др.).

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