Новосибирские власти хотят взять кредит на 10 млрд рублей на оплату долгов

Мэрия Новосибирска объявила конкурс на право оформления кредита на 10 миллиардов рублей, которые планируется направить на дополнительную ликвидность и рефинансирование долговых обязательств. Соответствующие контракты предполагается заключить сроком до 2,5 лет.

На эти цели мэрия Новосибирска уже объявила аукционы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу муниципалитета 16 августа.

Заключение муниципальных контрактов даёт право мэрии Новосибирска при необходимости привлечь кредитные средства в течение действия контрактов по наиболее выгодной процентной ставке на дату получения. Средства можно направить на финансирование дефицита городского бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств.

По данным сайта госзакупок, контракты на предоставление кредита планируется заключить на два или 2,5 года под 7,5% годовых. Коэффициент вариации ставки при этом составит 2,4%.

Напомним, в июле правительство Новосибирской области передало городу дополнительные средства в размере 278 млн руб.