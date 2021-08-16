Новосибирские власти хотят взять кредит на 10 млрд рублей на оплату долгов

Юлия Моисеева
 
Мэрия Новосибирска
Фото Михаила Перикова

Мэрия Новосибирска объявила конкурс на право оформления кредита на 10 миллиардов рублей, которые планируется направить на дополнительную ликвидность и рефинансирование долговых обязательств. Соответствующие контракты предполагается заключить сроком до 2,5 лет.

На эти цели мэрия Новосибирска уже объявила аукционы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу муниципалитета 16 августа.

Заключение муниципальных контрактов даёт право мэрии Новосибирска при необходимости привлечь кредитные средства в течение действия контрактов по наиболее выгодной процентной ставке на дату получения. Средства можно направить на финансирование дефицита городского бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств.

По данным сайта госзакупок, контракты на предоставление кредита планируется заключить на два или 2,5 года под 7,5% годовых. Коэффициент вариации ставки при этом составит 2,4%.

Напомним, в июле правительство Новосибирской области передало городу дополнительные средства в размере 278 млн руб.

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