Ректор Новосибирского государственного университета, академик РАН МИХАИЛ ФЕДОРУК рассказал «Континенту Сибирь» о том, в каком направлении развивается университет, на что нацелена программа «Приоритет 2030», какую роль НГУ играет в процессе модернизации Академгородка, и что ждет его студентов в ближайшем будущем.

– Какой вы видите стратегию развития университета?

– Эта стратегия четко сформулирована и одобрена наблюдательным советом НГУ, который возглавляет губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников. Она исходит из того, что в ближайшее десятилетие, как минимум, НГУ должен оставаться специализированным вузом, который готовит, прежде всего, кадры для науки и высокотехнологичных компаний. Одновременно, университет остается самостоятельным участником исследовательского процесса как в Академгородке, так и на ландшафте российской науки в целом. В университете сейчас открыты научные направления, которые не представлены или слабо представлены в Сибирском отделении РАН. Ну и третья составляющая стратегии заключается в том, что НГУ должен играть интегрирующую роль в программе развития Новосибирского научного центра и вообще всей программы «Академгородок 2.0». Не случайно проект развития университетского кампуса стал одним из основополагающих элементов этой программы. Эти три составляющих нашей стратегии развития легли в основу нашей программы для участия в «Приоритете 2030». Сейчас заявка проходит экспертизу в Министерстве науки и высшего образования.

– Недавно министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что «Приоритет 2030» не является продолжением другой программы – «5-100». НГУ участвовал и в том проекте. В чем различие, на ваш взгляд?

– У программы «5-100» была конкретная цель, сформулированная в указе президента: не менее пяти российских вузов должны войти в топ-100 ряда мировых университетских рейтингов. Этих рейтингов на самом деле очень много, но было выбрано три, хотя по ряду параметров этот выбор вызывал вопросы. Итоги выполнения программы «5-100» нужно оценивать именно в этом ракурсе. В программе «Приоритет 2030» упор делается на развитие национальной научно-образовательной структуры, на инновации и трансфер новых технологий в промышленность. И в этом ее значительное отличие от «5-100».

– Как сейчас складывается сотрудничество Новосибирского университета с промышленными предприятиями?

– Один из ярких примеров – наше взаимодействие (кстати, довольно давнее) с компанией OCSiAl, которая является крупнейшим в мире производителем одностенных углеродных нанотрубок по собственным технологиям и индустриальных модификаторов на их основе. У нас есть совместные магистерские программы, и мы непрерывно поставляем кадры на это предприятие. Вообще, если говорить об инновационной экосистеме, то университет должен, прежде всего, обеспечивать ее кадровый потенциал наряду с производством стартапов. И сегодня мы видим, что более 60% компаний–резидентов Академпарка основаны выпускниками университета. Если мы возьмем предприятия ИТ-отрасли в Новосибирске, то там более половины сотрудников, занимающихся разработками программных продуктов, – тоже наши выпускники.

Если говорить о сотрудничестве с крупными индустриальными партнерами, то образцовым я считаю наше взаимодействие с ПАО «Газпром нефть». Один из наших стратегических проектов в рамках программы «Приоритет 2030» называется «Научный инжиниринг». Там как раз во главу угла ставится трансфер результатов фундаментальной науки в новые технологии. И у нас очень большие планы по развитию этого направления, обкатав его в рамках пилотного проектного офиса с «Газпром нефтью», мы намерены проводить такую же работу с другими крупными корпорациями. Для этого в новом кампусе, в частности, будет предусмотрен отдельный корпус с функцией проектного центра. В рамках создания нового научно-исследовательского корпуса НГУ мы намерены наладить сотрудничество с компанией «Генериум», которая сегодня является основным производителем вакцины «Спутник V». И у нас уже есть договоренности о взаимодействии с этим крупным игроком на российском фармацевтическом рынке.

– Так все-таки, что важнее для университета – поставлять кадры для инновационного развития или создавать сами инновации?

– Думаю, это равновеликие вещи, и я бы не стал прямо противопоставлять их друг другу. Но хотел бы привести такой факт: одиннадцатой по величине экономикой мира является совокупность фирм и предприятий, основанных выпускниками Массачусетского технологического института. Понятно, что в основном эти деньги не проходят через сам MIT, но то, что среди его выпускников много инноваторов, которые затем образуют различные высокотехнологичные компании, – это в некотором смысле ориентир и для нашей работы. Хотя, повторю, основная миссия университета – подготовка кадров для фундаментальной науки и до 80% выпускников трёх наших факультетов – геолого-геофизического, факультета естественных наук и физического факультета – идут работать в институты Академии наук.

– Среди выпускников НГУ, нашедших себя в бизнесе, одним из наиболее известных является Виктор Харитонин. Не могли бы вы подробнее рассказать о той помощи, которую он оказывает университету?

– Виктор Владимирович закончил бакалавриат НГУ в 1993 году и затем прошел довольно стремительный путь. Сейчас он – председатель совета директоров холдинга «Фармстандарт», у него много других успешных компаний. Где-то два года назад мы впервые встретились на одном мероприятии, разговор зашел о проблемах университета, о том, что эндаумент НГУ, скажем так, не очень большой, порядка нескольких десятков миллионов рублей. Я предложил ему сотрудничать в этом направлении, а он сказал, что поможет университету по-другому. И в результате родилась концепция строительства четырех зданий нового кампуса за счет средств благотворителя. В реализации этого проекта принимает участие однокурсник Харитонина и его компаньон по бизнесу Егор Николаевич Кульков. Я скажу так, что мне неизвестны аналогичные примеры благотворительной помощи вузам со стороны бизнеса в нашей стране. И, надеюсь, реализация проекта станет сигналом для других людей, которые имеют возможность и желание помогать своей «альма матер».

– О каких именно зданиях идет речь?

– Это так называемая первая очередь проекта, она включает в себя новый учебный корпус и досуговый центр для СУНЦ НГУ (легендарная физматшкола Академгородка) и два студенческих общежития. А другие объекты – научно-исследовательский корпус, корпус поточных аудиторий, корпус Института медицины и психологии, корпус проектного центра и библиотека – строятся в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, которая предусматривает создание при ряде национальных университетов кампусов мирового уровня.

– На какой стадии строительство нового кампуса в целом на сегодня?

– Идет создание проектной документации объектов первой очереди, готова архитектурно-градостроительная концепция второй очереди. И мы надеемся поздней осенью или зимой, не позже февраля, начать уже строительные работы объектов первой очереди, и не позднее середины следующего года – второй.

– Оцените, пожалуйста, ход реализации программы «Академгородок 2.0» и какова роль НГУ в этом процессе?

– Конечно, несмотря на усилия всех заинтересованных сторон, программа развивается не так быстро, как хотелось бы. Думаю, что проект развития инфраструктуры университета стал своего рода «первым камнем» и он должен ускорить ее выполнение в целом. Я уже говорил, что НГУ должен играть в ней интегрирующую роль, новые центры коллективного пользования должны базироваться в университете. Это и суперкомпьютерный центр, и центр аэродинамики, машиностроения и энергетики, и другие центры коллективного пользования. И, конечно, надо больше внимания уделять развитию Академгородка как территории. Вообще, надо вкладываться в те места, которые могут обеспечить наиболее эффективную отдачу, и наш Академгородок, на мой взгляд, как раз такое место.

– Знаете, некоторые боятся, что интегрирующая роль НГУ приведет к поглощению ряда научных институтов. Дошло до того, что представители руководства ФИЦ ИВТ вообще обвинили университет в «рейдерских намерениях». Как вы это прокомментируете?

– Университет не намерен насильно поглощать научные институты ни сейчас, ни в будущем. Мы заинтересованы в консорциумах с передовыми институтами Новосибирского научного центра, развитии совместных проектов и образовательных программ, в том числе в рамках программы «Приоритет 2030». Но, подчеркну, это касается передовых институтов, которые являются конкурентоспособными в отечественной и мировой науке. И мне кажется, более продуктивным было бы для нынешнего руководства ФИЦ ИВТ решать собственные проблемы, гасить внутренние конфликты, а не искать какие-то «внешние угрозы». И уж точно не является такой угрозой университет. В НГУ расположены базовые кафедры 26 институтов СО РАН (в том числе, кстати, и ФИЦ ИВТ), эта тесная связь науки и образования заложена в саму суть концепции Академгородка и ее надо укреплять, а не рвать. Но, повторю, речь может идти только о добровольном и взаимовыгодном сотрудничестве университета и институтов, интеграции, а не поглощениях.

– Близится новый учебный год. Будут в нем какие-то новации?

– Мы постоянно находимся в мейнстриме образовательной политики. 11 августа закончился прием документов от абитуриентов. И мы видим, что дрейф талантливой молодежи с востока на запад, в столицы, только усиливается. Но если мы хотим равномерного развития территории страны, о чем все говорят, то мы должны с этим что-то делать. Эта задача стоит в том числе и перед нашим университетом, у которого самый высокий балл среди всех нестоличных вузов страны. НГУ постоянно работает над тем, чтобы стать более привлекательным для студентов (отечественных, прежде всего, но и на экспорт мы тоже смотрим, боремся за рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной и Средней Азии). Постоянно открываются новые магистерские программы, многие – в кооперации с крупными индустриальными партнерами, что обеспечивает их выпускникам достойное трудоустройство. Такие программы у нас уже есть с OCSiAl, «Газпром нефтью», другими компаниями. Мы открыты для контактов и, по большому счету, ограничивает этот процесс только то, что в Новосибирске не так много штаб-квартир крупных корпораций, а менее крупным компаниям не надо так много специалистов какого-то конкретного профиля, чтобы под это дело формировать отдельную образовательную программу.