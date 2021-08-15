Еще девять человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, 15 августа за сутки скончались ещё девять человек с COVID-19. Самой пожилой пациентке было 82 года.



Как сообщили в оперативном штабе, умерли мужчины в возрасте 63, 81 и 73 лет и женщины в возрасте 45, 63, 67, 68, 76 и 82 лет. За сутки в регионе выявили 181 случай заболевания коронавирусом. Всего в регионе от коронавируса скончались 2 491 человек.

В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 788 пациентов, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 196 человек, на ИВЛ – 19 пациентов.

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 пациентов скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 12 391 человек.

В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 279 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 23 пациента скончались. 2 851 пациента находятся в ковидных госпиталях с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, ранее глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщал, что в регионе вторую неделю наблюдается спад заболеваемости COVID-19.