В честь профессионального праздника Дня археолога, который традиционно отмечается 15 августа, Историко-архитектурный музей под открытым небом в Новосибирске проводит авторские мероприятия.

Для новосибирцев в этот день музей представит два события: лекцию «От Японии до Эквадора: Тихоокеанский бассейн глазами археолога» и авторскую экскурсию по археологической коллекции музея, – сообщается на странице Музея археологии и этнографии во Вконтакте.

Лекция расскажет гостям музея о древностях тихоокеанского бассейна, мегалитических комплексах, традициях, культуре и ритуалах, которые изучаются сибирскими археологами в последние 10 лет. Её для посетителей прочтет доктор исторических наук и заведующий сектором зарубежной археологии ИАЭТ СО РАН Андрей Табарев. А в ходе авторской экскурсии посетители увидят суровые воинские изваяния древних тюрков, стелы с рисунками и гигантский нуклеус, использовавшийся 300 000 лет назад для добычи сырья для каменных орудий.

Мероприятия в Историко-архитектурном музее под открытым небом продлятся с 14 до 16 часов.