Рекордное число смертей от коронавируса зафиксировали в Новосибирской области в «черную» пятницу

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области, 14 августа за сутки скончались тринадцать человек с COVID-19. Среди погибших — 44-летний мужчина.

Как сообщили в оперативном штабе, умерли мужчины в возрасте 44, 73, 66, 68, 75, 82 лет и женщины в возрасте 64, 67, 74, 90, 91 года и две женщины в возрасте 82 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 2 482 жителя Новосибирской области. За сутки в регионе выявили 185 случаев заболевания.

В инфекционные стационары региона с коронавирусом и подозрением на него госпитализированы 2 779 пациентов, в том числе 57 детей. В отделениях реанимации находятся 201 человек, аппараты ИВЛ требуются 19 пациентам.

За минувшие сутки в Кузбассе выявлен 191 случай заражения COVID-19, четыре пациента скончались. На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерватории находятся 12 117 человек.

В Алтайском крае за сутки зафиксировано 277 новых случаев заболевания коронавирусом, 25 человек умерли. В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся 2 854 жителя региона, 482 пациента находятся в медучреждениях с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных достигло 799, из них 220 подключено к аппаратам ИВЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе вторую неделю наблюдается спад заболеваемости COVID-19. В Новосибирской области постепенно обратно перепрофилируют «ковидные» стационары. Так, в конце июля к своей работе вернулся кожно-венерологический диспансер. Позже стало известно о закрытии «ковидных» госпиталей на базе психиатрической больницы, кардиологического диспансера, областной больницы, Обской центральной городской больницы, а также больницы скорой медицинской помощи №2. В ближайшее время пациентов с коронавирусом перестанут принимать больница скорой медицинской помощи №2, городская больница №3 на ОбьГЭС и городская клиническая больница №12.