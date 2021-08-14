Сумма штрафов новосибирцев за нарушение эпиднорм в пандемию составила более 6,2 млн рублей

В региональном управлении Роспотребнадзора опубликовали данные о правонарушителях эпидемиологических норм в Новосибирской области и суммах выписанных штрафов с начала текущего года.

В период с 1 января по 12 августа 2021 года специалистами Управления составлено 518 протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

«Всего судом вынесено 321 постановление, в том числе 173 — о назначении административного штрафа на сумму 6 223 500 рублей, 34 – предупреждения и 114 постановлений о приостановлении деятельности заведений общественного питания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами и прочее)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В Управлении также отметили, что проводят мониторинг граждан, прилетевших из-за руежа. Так, по состоянию на 12 августа текущего года, в Новосибирскую область из зарубежных стран прибыло 99 236 граждан, из которых 96 734 — прошли обследования методом ПЦР в течении 3-х дней со дня прибытия, 1669 граждан имеют сведения о вакцинации против COVID-19 в течении последних 12 месяцев и 446 граждан имеют сведения о перенесенном заболевании COVID-19 в течении последних 6 месяцев.

В ведомстве напомнили, что не прошедших обследование на COVID-19 в 3х-дневный срок новосибирцев привлекают к административной ответственности.

«Возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении 273 граждан. Судами вынесено 260 постановления, из которых 186 — о назначении штрафа на общую сумму 1,6 млн рублей», — уточнили в региональном Управлении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что совместные с сотрудниками МВД и профильных министерств мероприятия, на предмет соблюдения противоэпидемических мер в сфере организации питания, торговли, гостиничных услуг, на транспорте, продолжаются.

Напомним, что в начале текущей недели глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов рассказал о спаде прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирской области.