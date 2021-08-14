Синоптики прогнозируют возвращение тепла до +25 градусов в Новосибирскую область

По данным синоптиков, уже с воскресенья в Новосибирск постепенно начнет возвращаться теплая погода, до плюс 25 градусов днем. Осадков при этом не ожидается.

По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в ближайшие дни в Новосибирской области прогнозируется по-летнему теплая погода. В воскресенье, 15 августа температура воздуха днем прогреется до +23 градусов, осадков не ожидается.

В начале следующей недели, по прогнозам синоптиков, станет еще теплее. Так в понедельник, 16 августа погода будет преимущественно без осадков. Ночная температура в Новосибирске ожидается в пределах 10-12 градусов тепла, дневная температура — 23-25 градусов тепла. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 2-7 м/с. В последующие дни по области возможны местами кратковременные дожди, грозы, при этом теплая погода сохранится. Во вторник, 17 августа ночная температура будет около 10-15 градусов тепла, дневная – до + 25 градусов.

По данным Гисметео, теплая погода сохранится в Новосибирске до четверга, 19 августа. После этого в город вернутся дожди, а дневная температура снова понизится до 15-17 градусов тепла.