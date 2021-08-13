Торговый центр с супермаркетом и кондитерскими продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей

В Новосибирске выставлен на продажу торговый центр «Лазурный» по улице Высоцкого недалеко от жилкомплекса «Просторный». В числе крупных арендаторов ТЦ – супермаркет «Магнит», магазин DNS и ресторан быстрого питания KFC.

Как следует из объявления на сайте «Авито», стоимость объекта площадью 5 тыс. кв. м – 550 млн руб. В здании есть парковка на 150 мест.

«Есть все категории арендаторов, которые закрывают повседневный спрос местных жителей: магазины одежды и обуви, заведения питания, кондитерские, супермаркет, пивной магазин, бытовая техника, салоны красоты, отделение почты и другие», — сообщает автор объявления.

Напомним, в конце июля в Новосибирске выставили на продажу коттедж рядом с озером и волейбольной ареной.