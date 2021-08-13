ФАС проверяет «Ленту», «Пятёрочку» и «Магнит» на предмет картельного сговора

Федеральная антимонопольная служба объявила о начале внеплановых проверок на предприятиях ООО «Лента», АО «Тандер», владеющем магазинами «Магнит», а также Х5 Group, которой принадлежат торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». Мероприятия связаны с жалобами на повышение цен.

Как сообщили в пресс-службе ФАС 13 августа, в ведомство стали поступать сообщения о росте цен в торговых сетях. Чтобы пресечь необоснованное повышение стоимости социально значимых товаров, служба инициировала внеплановые выездные проверки.

«В рамках проводимых проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки», — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС отмечают, что оборот организаций, которых заподозрили в противоправных действиях, в 2020 году превысил 4 трлн руб.

Напомним, в мае «Континент Сибирь» рассказывал о новом объединении региональных ритейлеров «Восточные розничные сети», во главе которого встала бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. Ранее издание также выясняло, почему новосибирцы не оценили открывшиеся в городе магазины SPAR томской группы компаний «Лама».