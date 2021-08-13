Облачный сервис по управлению торговлей «МойСклад» представил результаты своего исследования. Аналитики компании рассмотрели 10 российских городов-миллионников, включая Новосибирск по такому параметру, как количество открытых расчетных счетов в банках среди представителей малого бизнеса.



По данным МоегоСклада, выборку составили 6 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей численностью до 100 сотрудников.

Исследование показало, что банковский сектор довольно конкурентный. За первые места боролись сразу четыре банка: Сбербанк, Точка, Альфа-банк и Тинькофф. При этом, молодые компании, открывшиеся после 2018 года, согласно выводам МоегоСклада, отдают предпочтение Точке и Альфа-банку, тогда как компании, которые давно на рынке выбирают Сбербанк.

Рейтинг банков среди представителей малого бизнеса по общему числу открытых счетов возглавляет Сбербанк, на его долю приходится 24,7% открытых счетов. Второе место получил Альфа Банк, который совсем немного отстает от лидера — 19,1%. На третьем месте Тинькофф — 13,3%, который догоняет банк Точка — 12,8%. Пятое и шестое место занимают ВТБ — 5,3% и Модульбанк — 3,9%.

Интересно, что ситуация по регионам разнится. В Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону лидирует Сбербанк. А вот второе место в Новосибирске, Нижнем Новгороде и, Краснодаре занимает Альфа-банк, в Екатеринбурге и Казани — Точка, в Ростове-на-Дону — одинаковую долю имеют Альфа-банк и Тинькофф.

Во второй части исследования выявлены доли банков в зависимости от года регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. По данным сервиса Сбербанк теряет свои позиции, тогда как Точка их наращивает, начиная с 2019 года. Альфа Банк стал лидером среди небольших предпринимателей в 2015 и 2017 годах. Результаты динамического рейтинга показывают, что юридически лица, открывшие счета в 2020 году, отдают предпочтение банку Точка, его доля составляет 23,2%, тогда как у Сбербанка — 21,3%, у Альфа-Банка — 19,3%. Высокая доля у Тинькофф в 2020 году — 15,8%. В 2017 году Тинькофф продемонстрировал резкий рост, его доля составляла — 19,5%, сейчас она немного снижается, но остается стабильно высокой.

«Банковский сектор, казалось бы, консервативен и стабилен, но, как показал рейтинг — это не так. Рынок живой и конкурентый. Те банки, которые нацелены на предпринимательский сегмент или развивают собственные продукты для бизнеса, постепенно увеличивают долю. Мы видим, что даже те компании, кто на рынке более 10 лет, переходят в другие банки и открыты к новым предложениям финансового рынка. Думаю, что мы повторим подобное исследование через год и сравним результаты», – отметил CEO облачного сервиса МойСклад Аскар Рахимбердиев.