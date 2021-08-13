Высокопоставленных чиновников стали чаще ловить на взяточничестве в Красноярском крае

В Красноярском крае за год вырос средний размер взятки, при этом среди получателей незаконного вознаграждения стало больше высокопоставленных чиновников. Об этом рассказал прокурор региона Роман Тютюник на пресс-конференции 13 августа.

Как сообщил прокурор, по итогам первого полугодия 2021 года средний размер взятки в Красноярском крае вырос на 414 тыс. руб. по сравнению с тем же показателем год назад. Он составил 1 млн 177 тыс. руб.

«Самая большая сумма взятки в этом году составляет более двух миллионов рублей», — сообщил Роман Тютюник на пресс-конференции, отметив, что среди взяточников выросла доля чиновников, занимающих высокие должности (цитата по «Интерфакс Сибирь»).

Прокурор напомнил, что в 2021 году в суд были направлены уголовные дела в отношении управляющего и заместителя отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю, замначальника межмуниципального управления МВД России «Красноярское», а также глав Козульского и Балахтинского районов региона.

По данным краевой прокуратуры, доля взяточничества в Красноярском крае по итогам первого полугодия 2021 года составила более 20% от общей коррупционной преступности, регистрируемой в регионе.

Напомним, в июне бывшего руководителя МКУ «Муниципальная службы заказчика» Богучанского района Красноярского края осудили за 40 взяток, а в конце мая депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Чернышенко заявил, что давал взятки ради решения проблемы с бездомными животными.