Зарядку для детей-спортсменов на площадке спорткомплекса «Армада» провели российский боксер, олимпиец Михаил Алоян и олимпийский чемпион, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Подгорный. Также в разминке приняла участие сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Новосибирской области Наталья Багрова.

Российский боксер, олимпиец Михаил Алоян пожелал юным спортсменам успехов и спортивных достижений, а депутат Законодательного собрания Новосибирской области, олимпийский чемпион Евгений Подгорный подчеркнул важность уроков физкультуры в общеобразовательных школах.

«Школьный курс должен охватывать не только популярные волейбол и баскетбол, но и другие спортивные дисциплины. Мы столкнулись с проблемой нехватки кадров в школах и спортивных учреждениях, поэтому необходимо рассмотреть возможность целевого обучения тренеров и педагогов, которые потом занимались бы преподаванием того вида спорта, который они изучали в институтах или колледжах», – поделился Евгений Подгорный.

Спортсмены и активисты предложили внести инициативы в народную программу по вопросу развития спорта и физической культуры. Ключевое предложение – открытие в школах классов с углублённым изучением физкультуры.

«В народную программу «Единой России» вошло предложение открыть специализированные классы с усиленной подготовкой в сфере физической культуры и спорта в общеобразовательных школах. Кроме того, необходимо сделать адаптированные индивидуальные образовательные программы для детей, которые системно занимаются спортом. Мы надеемся, что эта инициатива позволит обеспечить достаточно комфортные и благоприятные условия для того, чтобы наши дети – будущие спортсмены – могли начать спортивную карьеру прямо со школьной скамьи», – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Наталья Багрова.

Напомним, что «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в её формировании можно несколькими способами. Первый способ – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Второй – направить свои предложения через специальную форму. Ранее партия провела три стратегические сессии по сбору предложений в народную программу – по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, развитии сельских территорий. В работе сессий приняли участие представители профильных НКО, эксперты и депутаты.