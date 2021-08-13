В Новосибирске комплексно отремонтируют одну из важнейших транзитных улиц правобережья – Волочаевскую. Здесь заменят трамвайные рельсы и заново заасфальтируют проезжую часть. 11 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал процесс ремонта, а также оценил применение новых технологий, которые должны сделать поездку в трамвае более комфортной для новосибирцев.

Улица Волочаевская – традиционно одна из самых оживленных в Новосибирске. Она соединяет в городе две крупнейшие магистрали – проспект Дзержинского и Гусинобродское шоссе. В этом году, после многочисленных жалоб жителей на состояние дороги, Волочаевскую начали капитально ремонтировать. Полностью завершить все работы здесь планируют до конца сентября.

Повышенная сложность задач на Волочаевской связана с необходимостью соединить два вида ремонтов – на трамвайных путях и самой автодороге, — заметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания 11 августа.

«Это достаточно сложный объект. Его особенность заключается в синхронизации работ. Здесь мы одновременно с ремонтом автодороги занимаемся заменой трамвайного пути, где был аварийный участок. В прошлом году начать помешала пандемия, вынуждены были перенести на этот год. Больше откладывать нельзя. Нужно все сделать одновременно», — подчеркнул градоначальник.

Мэр напомнил, что Волочаевская вошла в список из 31 улиц города, которые будут приводить в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (проект БКД реализуется в России в период с 2019 по 2030 годы. – «КС»). На сегодня по нацпроекту, на средства федерального бюджета проводится ремонт 14 улиц мегаполиса.

Всего на ул. Волочаевской строители планируют заменить трамвайные пути на участке протяженностью 2,5 км между ул. Технической и 9-м Почтовым переулком. Подрядчиком работ выступает ООО «Служба пути». Согласно сметной стоимости, на капитальный ремонт трамвайных путей будет направлено более 64 млн рублей из городского бюджета и средств МКП «ГЭТ».

На сегодня работы выполнены более, чем наполовину – подрядчик уже заменил 1,5 км трамвайных путей. Причем меняют пути полностью – вплоть до «подушки». А вот новшеством для Новосибирска станет замена рельсов по технологии так называемого «бархатного» пути, при котором на продолжительном участке рельс создается меньше стыков. Такой подход должен обеспечить дополнительную мягкость и бесшумность передвижения.

«Рельсы укладываются по современной технологии: варятся по 75 метров плетями, далее идет температурный стык. То есть это фактически «бархатный» путь – бесшумный и быстрый. Такая технология даёт уменьшение количества стыков и износа для тележек трамвая. И в целом –комфорта передвижения пассажиров», — уточнил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Еще одно новшество, по словам чиновника, заключается в том, что трамвай будет отделен от проезжей части высоким бордюром, а сами рельсы будут приподняты над бордюрным камнем. Это предотвратит случайный заезд автотранспорта на рельсы и возможные ДТП, а также даст возможность транспортному средству набирать заданную скорость, чтобы более быстро доставлять пассажиров до пункта назначения.

К сожалению, размеры улицы не дают возможность вписать в неё полноценные остановочные платформы, отметил Михаил Никулин. Поэтому для безопасности пассажиров места остановок выделят на проезжей части необходимыми разметками и дорожными знаками. А для комфортного выхода из вагона высота трамвайного пути будет понижаться при подходе к месту остановки.

Из-за большой протяженности рельс подрядчики ведут работы в пять этапов, на каждом из которых частично перекрывается движение транспорта по улице. Полностью завершить замену рельс на Волочаевской в компании обещают уже к 1 сентября. Однако на этом всё не закончится. Мэр Анатолий Локоть рассказал о планах уже в ближайшем будущем продлить трамвайную линию вдоль Гусинобродского шоссе.

По мнению главы города, развивать трамвайную сеть в Новосибирске необходимо – по причине высокой востребованности этого вида транспорта и его социальной значимости.

«В этом году мы начинаем работы по устройству трамвайных путей по Гусинобродскому шоссе до нового автовокзала. Уже выносятся коммуникации и создается задел для будущей трамвайной линии, — рассказал мэр. — Иногда слышу, что трамвай нам не нужен. Но мы видим, что он очень востребован. У нас есть соответствующая статистика, сам часто отмечаю, как загружен 14-й маршрут. Кроме того, развивая трамвайное сообщение, где действует регулируемый тариф, мы решаем в том числе важные социальные вопросы».

Анатолий Локоть особо отметил важность мероприятий, связанных с выносом коммуникаций на участках дорожных работ. В частности, мэр предупредил о том, что предстоит менять водопровод и теплосети большой протяженности на Гусинобродском шоссе.

Параллельно с ООО «Служба пути» к своим работам на Волочаевской уже приступили подрядчики дорожных работ. А вот завершить ремонт полотна они смогут только после полной укладки рельсов.

«Часть работ идут в тесной взаимосвязи с работами по ремонту трамвайных путей. Поэтому будем ждать их завершения. Соответственно, свою часть закончим до 25-30 сентября, включая остаточные работы по укреплению газонов, нанесению разметки», — рассказал управляющий проектом ООО «Новосибирскавтодор» Сердар Бабаджанов.

Стоимость ремонта автомобильной дороги по ул. Волочаевской составит 125 млн рублей. Средства, напомним, выделены по нацпроекту БКД. Строителям предстоит капитально отремонтировать более 3 км дороги от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского: выполнить фрезерование существующего покрытия, уложить выравнивающий слой. На участке также предусмотрен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек с заменой бортовых садовых камней и устройством покрытия из асфальтобетонной смеси.