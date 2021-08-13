Девять человек умерли от COVID-19 в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 13 августа в Новосибирской области от COVID-19 скончались девять человек.

Погибли мужчины 54, 55, 62, 73 лет, а также женщины в возрасте 60, 67, 70, 83, 94 лет. Всего от коронавируса умерли 2 469 жителей Новосибирской области.

За сутки в регионе заболевание выявили у 193 человек. В инфекционных стационарах находятся 3 343 пациента, в отделениях реанимации — 263 человек, 25 подключены к аппаратам ИВЛ.

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирус выявили у 188 человек (12 августа — 190), скончались пять пациентов (днем ранее — 5). В стационарах, обсерваториях и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 911 человек (12 августа — 12 270).

В Алтайском крае, по данным на 13 августа, зарегистрировано 273 новых случая заражения (12 августа — 275), скончались 21 человек. В «ковидных» госпиталях лечатся 2 842 пациента (днем ранее — 2 847), у 481 жителя региона выявлена вирусная пневмония. Количество тяжелобольных составило 774 (днем ранее — 746), 225 из них подключены к ИВЛ (12 августа — 232).

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о том, что суточное число заражений COVID-19 в Новосибирской области пошло на спад. За вчерашний день количество заболевших составило 187 человек — в последний раз такие данные были 19 июля, когда за день инфекцию выявили у 183 жителей региона.

В Новосибирской области продолжается обратное перепрофилирование «ковидных» госпиталей — накануне региональный минздрав сообщил о возвращении к работе по основному профилю сразу трех больниц.

Ранее такое решение было принято в отношении инфекционных стационаров на базе кожно-венерологического диспансера, психиатрической больницы, кардиологического диспансера, областной больницы, Обской центральной городской больницы, а также больницы скорой медицинской помощи №2.