Новосибирцы стали чаще знакомиться и покупать еду онлайн – эксперты «МТС Банка»

Эксперты проанализировали онлайн-траты жителей Новосибирской области, которые они совершали онлайн по банковским картам компании МТС во втором квартале 2021 года. По данным аналитиков, активнее всего новосибирцы расплачивались в сети за туристические поездки, доставку товаров из супермаркетов, сервисы знакомств, а также аптеки и заказ мебели.

Вместе с тем, как отмечают специалисты «МТС Банка» на основе анализа собственных данных, в магазинах одежды темп онлайн-продаж значительно снизился, а в обувных магазинах количество транзакций и вовсе упало на четверть.

Наиболее популярные категории ещё несколько лет назад подразумевали только офлайн-продажи, а сегодня они продолжают плотно закрепляться в онлайне. Как отмечают эксперты, сначала рост онлайн-оборотов происходил за счёт отсутствия офлайн-альтернатив во время периода самоизоляции во втором квартале 2020 года, а затем — благодаря появлению новых удобных сервисов.

Больше всего приросли по количеству транзакций в онлайне туристические агентства Новосибирска – в 8,3 раза, средний чек при этом снизился на 9% до 20 600 рублей. Для россиян открылось несколько зарубежных направлений, наблюдалось значительное оживление внутреннего туризма. Кроме того, сами агентства переориентировались на онлйн-общение с путешественниками. Снижение средней стоимости услуги, по мнению аналитиков, связано с недоступностью дорогостоящих курортных стран из-за ограничений.

На втором месте оказались супермаркеты – покупок стало больше в 7,2 раза, а средний чек вырос незначительно – на 5% до 1470 рублей. Ритейл за минувший год активно продвигал онлайн-заказы на сайтах и в приложениях, а некоторые торговые сети дополнительно создали специальные сервисы для доставки. Новосибирцы оценили удобство онлайн-заказов, экономию времени, а зачастую и средств, благодаря специальным промокодам и скидкам.

В топ-3 категорий по популярности онлайн-платежей попали и сервисы знакомств, где наблюдается увеличение в 6,9 раза. Примечательно, что средний чек в этой категории вырос практически в два раза до 840 рублей. При этом доля женщин, пользующихся платными услугами таких сервисов, утроилась.

Топ-5 категорий по росту онлайн-продаж

2Q 2021 к 2Q 2020 по данным МТС Банка

Увеличение количества транзакций Изменение среднего чека Турагентства в 8,3 раза -9% Супермаркеты в 7,2 раза +5% Сервисы знакомства в 6,9 раза +91% Аптеки в 3,7 раза +9% Мебель в 2,9 раза +12%

Магазины одежды и обуви, которые во втором квартале 2020 года были лидерами по росту онлайн-продаж (в 7,8 раз по сравнению с первым кварталом), существенно откатились обратно в традиционный формат торговли. Рост здесь значительно замедлился и составил во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года всего 1,6 раза.

В магазинах обуви наблюдается спад продаж — количество онлайн-транзакций во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года стало меньше на 27%. Также в обеих категориях наблюдается ощутимое снижение среднего чека: на одежду – 16% до 1550 рублей, а на обувь – 21% до 5110 рублей.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» в Новосибирской области. Учитывались платежные операции в первом полугодии 2020 и 2021 годов, совершённые с помощью онлайн-оплаты банковской картой, в специализированных торговых точках, которые работают под соответствующими MCC-кодами.