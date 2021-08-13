Красноярского триатлониста, участвовавшего в Олимпийских играх, заподозрили в принятии допинга

Международная федерация триатлона (МФТ) заподозрила спортсмена Игоря Полянского в нарушении антидопинговых правил, сообщает федерация триатлона России.

Организация уточняет, что в ходе сборов во Владивостоке 21 июля у триатлониста взяли допинг-пробу. Проба «А» показала наличие в его крови запрещенного препарата – рекомбинантного эритропоэтина.

«Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы – атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе, в отношении тренеров спортсмена», — отмечается в сообщении.

Игорь Полянский занял 43 место в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2020 в личной гонке. По данным МФТ, Полянский имеет право запросить анализ пробы «B» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.

Олимпийские игры состоялись в Токио с 23 июля по 8 августа. Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете, заполучив 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей.

31-летний спортсмен Игорь Полянский родился в Железногорске Красноярского края, в 2007 году переехал в Москву. Участник Олимпиад 2008, 2012 и 2016 годов — в последней Полянский занял 31-е место.

Напомним, первую золотую медаль сборной России на Олимпиаде — 2020 принесла уроженка Омска, стрелок Виталина Бацарашкина. Вторую — саблистка из Новосибирска София Позднякова.