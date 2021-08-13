Торговые центры Новосибирска проверяют после сообщений о минировании

В торговых центрах Новосибирска происходит массовая эвакуация из-за сообщений о минировании. Спецслужбы проверяют помещения.

Сообщения о минировании поступили в ТРЦ «Аура» в Центральном районе города и в ТРЦ «Сибирский Молл» в Дзержинском районе.

«В ТЦ «Аура» всех посетителей и персонал вывели на улицу, при этом нуждающимся гостям заботливо выдали тёплые пледы и горячий чай. Освободили все помещения от людей и в ТРЦ «Сибирский Молл»», — сообщается в группе ВКонтакте «АСТ-54». В паблике «Инцидент Новосибирск» уточняется, что комплекс ТРЦ «Аура» находится под охраной сотрудников полиции и Росгвардии.

Пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии региона (АТК) отмечает, что по факту сообщений о минировании торговых центров города проводится проверка.

«В настоящее время осуществляется обследование объектов. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений», — сказано в сообщении.

Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Напомним, в последний раз анонимные звонки о наличии взрывных устройств в ТЦ, БЦ и объектах торговли в Новосибирске поступали в конце июля. Ранее по городу прокатилась волна сообщений о минировании детских садов.