Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кузбассе

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 5,4. В регионе проверяют состояние домов и социальных объектов.

В ночь с 12 на 13 августа в 03:41по местному времени в Кемеровской области на территории Прокопьевского муниципального района произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда составила 5,4. Интенсивность толчков в эпицентре достигла 7 баллов.

В Центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Уточняется, что в единые дежурно-диспетчерские службы Новокузнецка, Новокузнецкого района, Прокопьевска, Белово, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска от жителей поступили 118 звонков с вопросами о произошедшем.

Глава Новоильинского района Новокузнецка Денис Елькин на своей странице в Instagram отметил, что землетрясение произошло в 59 км от Новокузнецка.

«На текущий момент в Новокузнецке жертв и разрушений нет. Также на все организации отправлена телефонограмма о проведении обследования технического состояния многоквартирных домов, социальных объектов и всех строений», — отметил Елькин.

По данным главы Алтае-Саянского филиала Единой геодезической службы РАН Александра Еманова, в Новосибирске колебания земли составили порядка 2 магнитуд. Землетрясение было техногенным.

«Землетрясение было техногенным, связано с добычей угля на предприятиях. Эпицентр находится достаточно далеко от нас, поэтому Новосибирску кузбасские события ничем не грозят», сообщил Еманов «МК в Новосибирске».

Напомним, в середине июня в Новосибирской области произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в 27 километрах от Искитима.