Реконструкция площади Калинина в Новосибирске состоится в 2022 году

В 2022 году в Новосибирске произойдет реконструкция площади Калинина. По словам главного архитектора города Александра Ложкина, работа по благоустройству пройдет и на прилежащих к площади улицах.

В следующем году в Новосибирске реализуют работы по реконструкции площади Калинина в Заельцовском районе. Об этом сообщил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин в во время прямого эфира в Instagram мэрии города 12 августа.

«В течение ближайшего года новосибирцы увидят реконструкцию площади Калинина. Мы установим стелу, она будет интересная, инновационная. Предполагается благоустроить всю территорию вокруг. Планируем, что в следующем году это все будет реализовано», — отметил Александр Ложкин.

Работы по благоустройству коснутся и улицы Перевозчика. С инициативой реконструкции выступила строительная компания, которая возводит рядом с площадью жилой дом.

По словам главного архитектора города, за последние пять лет в Новосибирске улучшилось качество строящихся объектов. Застройщики создают качественные дворы, фасады, благоустройство прилегающих территорий и общественных пространств.

«То, что сегодня застройщики выходят на благоустройство прилегающих территорий, это очень позитивный шаг, и Новосибирск здесь является одним из лидеров. Мало где такая тенденция прослеживается. Я думаю, эти тенденции по улучшению качества среды будут продолжаться, и важно, чтоб мы шли здесь с разных сторон: с одной стороны мэрия города за счет бюджетных средств, но однозначно нам не хватит денег, чтобы реализовать все наши пожелания, поэтому и общественные инициативы, и инициативы бизнеса — они только приветствуются», — добавил Ложкин.

Архитектор напомнил о реконструкции площади Маркса, которую проводят в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею. Отметим, в городе планируется внести ряд изменений в гостевые маршруты — по словам Александра Ложкина, по основным магистралям количество рекламных конструкций будет сокращено более чем на треть.

«Мы поставили перед собой планку — 37% сокращения рекламных конструкций. Это касается отдельно стоящих конструкций, в первую очередь больших рекламных щитов», — сказал Ложкин.

Напомним, накануне министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сказал, что строительство Многофункциональной ледовой арены для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею идет с серьезной задержкой. Причинами стали пандемия коронавируса и удорожание строительных материалов.