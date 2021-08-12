Суд продлил арест директору взорвавшейся в Новосибирске АГЗС

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест директору ООО «Сибгаз» Роману Гармидеру. Его компании принадлежала газозаправочная станция, взорвавшаяся в июне на Гусинобродском шоссе.

Соответствующее постановление суд вынес 12 августа.

«Продлён срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Гармидера Романа на три месяца, а всего до пять месяцев, то есть до 14.11.2021», — говорится в сообщении Центрального районного суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана директору АГЗС 16 июня. Согласно решению суда, он был помещён в СИЗО на два месяца.

ЧП на автозаправочной газовой станции компании «СибГаз» произошло 14 июня на Гусинобродском шоссе. В результате пожара взорвался подземный резервуар с газовым топливом, 33 человека пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части второй ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По подозрению в преступлении задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер автозаправочной станции. Последний также находится сейчас под стражей.