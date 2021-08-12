В томском отделении Сбербанка назначен новый руководитель

Главой Томского отделения Сбербанка России назначен бывший заместитель управляющего кемеровским филиалом кредитной организации Игорь Чепеньков, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Как рассказали в пресс-службе Сбербанка России, новый управляющий Томским отделением приступил к своим обязанностям 12 августа. Его предшественник, находившийся на этой должности два года, сменил место работы ещё в мае.

Игорь Чепеньков работает в системе Сбербанка десять лет. Начинал свою карьеру с должности специалиста в Новосибирске, позже занимал руководящие позиции в корпоративном сегменте бизнеса. В 2018 году назначен заместителем управляющего Кемеровского отделения компании.

Напомним, в июле «Континент Сибирь» разбирался, почему сокращается количество офисов кредитных организаций.