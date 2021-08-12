Экс-губернатор Новосибирской области отсудил у государства 200 тысяч за судебные расходы

Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил требование бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко компенсировать ему затраты, связанные с уголовным преследованием. Соответствующее постановление вынесено 12 августа.

Как сообщает пресс-служба суда, компенсация вреда, нанесённого экс-губернатору во время уголовного преследования, составит 289 тыс. 847 руб. При этом исковое заявление Василия Юрченко удовлетворено не полностью – бывший глава региона требовал от государства 5,7 млн руб.

«Суд удовлетворил заявление частично и взыскал в пользу Юрченко В.А. с Российской Федерации в лице министерства финансов Российской Федерации за счёт казны Российской Федерации в счёт возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации», — говорится в сообщении суда.

Напомним, в 2014 году в отношении Василия Юрченко было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном переводе земельного участка военного полигона площадью 17,7 тыс. га в категорию земель сельскохозяйственного назначения. В 2017 году уголовное преследование экс-губернатора было прекращено, после чего Юрченко потребовал от минфина РФ 5,7 млн руб. в качестве компенсации.

В мае 2020 года чиновнику постановили выплатить лишь 212 тыс. руб., однако сторона Василия Юрченко это решение обжаловала. В конце 2020 года суд согласился удовлетворить иск Юрченко в полном объёме, но в марте 2021 года по заявлению прокуратуры и минфина РФ экс-главе региона вновь было отказано в выплате требуемой суммы. В июне дело вернулось на рассмотрение.