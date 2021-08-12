Рабочая группа Дорожного контроля продолжает мониторинг ремонта дорог в Новосибирске

Депутаты и эксперты проверили участок на пересечении улицы Геодезической и улицы Новогодней в Кировском районе Новосибирска.

Результат проверки эксперты признали удовлетворительным, однако рабочая группа выявила несколько недочетов: участки неравномерного покрытия, в которых скапливается вода, незаасфальтированные колодцы, отсутствие дорожных знаков, предупреждающих о ремонтных работах. Подрядчик пообещал устранить недочеты в кратчайшие сроки.

«Дороги – одна из наиболее важных тем. На каждом мониторинге при нас вырезают кусок асфальта и отправляют в лабораторию на экспертизу, чтобы посмотреть его качество. По ее результатам мы узнаем, насколько это покрытие соответствует нормативам. Отмечу, с каждым новым выездом замечаний становится все меньше. Подрядчики понимают, что просто так сдать объект не получится, и всё находится под жестким контролем. В случае некачественно выполненных работ подрядчик не получит деньги», – отметил депутат Государственной думы РФ Виктор Игнатов.

«Очевидно, что контроль за ремонтом необходим. Важно проверить, чтобы все выделенные средства были использованы в этом году, а подрядчик успел качественно выполнить полный объем работ до наступления холодного сезона», – сказал региональный координатор проекта «Единой России» «Безопасные дороги» и заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.

Также Валерий Ильенко рассказал, что на внеплановом совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о принятом решении выделить миллиард рублей на социальные задачи из федерального бюджета. Внушительную субсидию регион получил при поддержке депутата Государственной думы Александра Жукова. Планируется, что средства пойдут на отсыпку дорог в частном секторе, ремонт тротуаров, оборудование для школ и социальное жильё для врачей и учителей.

Напомним, 13 июля «Единая Россия» инициировала создание рабочей группы из депутатов Совета депутатов Новосибирска и областного парламента, которые вместе с экспертами будут проверять расход 278 миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета на ремонт городских дорог. Всего этим летом за счёт выделенных средств планируется привести в порядок 85 участков дорог. Это 17 участков в Октябрьском районе, 10 – в Кировском, 9 – в Ленинском, по 8 – в Центральном и Советском, по 7 – в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 – в Заельцовском и Дзержинском районах.