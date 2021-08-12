Минцифры отказало МТС и «Мегафону» в тестировании 5G в новосибирском метро

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС» в развертывании сети 5G/IMT2020 в метрополитенах российских городов, включая Новосибирск, «на основании отрицательного заключения о возможности выделения полос радиочастот».

Решение прошедшего заседания ГКРЧ опубликовано на сайте министерства цифрового развития РФ. Как следует из документа, комиссия отказала ПАО «МегаФон» в выделении полосы радиочастот 3400-3600 МГц в рамках фиксированной службы в целях развертывания сетей связи стандарта 5G/IMT2020 в метрополитенах российских городов, включая Новосибирск.

Такой же отказ в выделении полосы радиочастот 3400-3800 МГц для 5G в метро получило ПАО «МТС». В качестве основания отказа комиссия указывает «отрицательное заключение о возможности выделения полос радиочастот».

Напомним, в июне текущего года мобильный оператор Tele2 и Nokia запустил первую тестовую зону 5G в российском метро в Казани. Ранее заявки на развертывание сети в метрополитене также подавал оператор Freshtel (дочерняя компания «Ростелекома»), однако заявка не была рассмотрена. В ноябре 2019 года в интервью «Континенту Сибирь» директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский объяснил, что, по его сведениям, мешает развитию 5G в России.

«Технология отличная, перспективы хорошие, а вот внедрение пока далеко от завершения. У нас пока все упирается в частоты, которые в нашей стране заняты минобороны и Роскосмосом. Диапазон 3400-3800 МГц самый выгодный со всех точек зрения – внедрение, покрытие, проникновение…», — рассказал топ-менеджер.