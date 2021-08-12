Новосибирский городской открытый колледж начинает регистрацию на две бесплатные программы бизнес-образования для новосибирских предпринимателей и тех, кто хочет ими стать.

Первая программа — по интернет-маркетингу и продвижению на маркетплейсах. Вторая — по торговле непродовольственными товарами, в том числе ремесленными (то есть, хэнд-мейд). Обе программы пройдут с 17 августа по 9 сентября на базе Новосибирского городского открытого колледжа при поддержке мэрии Новосибирска.

В обучении могут принять участие руководители и ключевые сотрудники новосибирских компаний, предприниматели, а также те, кто хочет ими стать. «Спикеры обещают не только погрузить участников в основы интернет-маркетинга, продвижения и бизнес-процессов, но и пощупать на практике разные процессы — от подбора персонала до настройки рекламы в интернете», – рассказывает директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов.

Среди спикеров – креативный директор ARTSIBIRHELLOOOMEDIA Александра Серченко, руководитель отдела по работе с клиентами компании «Маркетика» Светлана Макаревич, директор digital-агентства Wow Николай Глухих, психолог, бизнес-консультант, предприниматель, франчайзи «ЧебурекМи» Наталья Боброва, бизнес-консультант, генеральный директор компании «Рестэйт» (недвижимость и консалтинг) Елена Зиновьева, основатель и собственник «HR-центра Аллы Литвиновой» Анна Литвинова.

Лимит регистраций составляет по 50 человек на каждую программу. Подробности на сайте проекта.

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