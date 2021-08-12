Девяностолетняя женщина умерла от коронавируса в Новосибирской области

Ещё одиннадцать человек умерли от коронавируса в Новосибирской области по данным на 12 августа. Самому молодому пациенту было 52 года, самой пожилой – 94. Всего от заболевания в регионе погибли почти 2,5 тысячи человек.

Как сообщают в оперативном штабе по противодействию распространению COVID-19 в четверг, скончались мужчины 52, 59, 60, 68 и 79 лет, а также двое 71-летних мужчин, и женщины 57, 80 лет, 81 года и 94 лет. Всего от заболевания в Новосибирской области умерли 2 460 человек.

За сутки в регионе зарегистрировано 187 новых случаев заболевания. В «ковидных» госпиталях находятся 3 459 пациентов, в реанимациях – 259 человек, 26 подключены к аппаратам ИВЛ.

Накануне от инфекции умерли десять жителей региона, а суточный прирост заболеваемости составил 191 случай.

В Кузбассе по состоянию на 12 августа выявлено 190 новых случаев коронавируса (11 августа – 192), скончались пять пациентов (11 августа – шесть человек). Медицинскую помощь в регионе получают 1 887 человек с заболеванием. В стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12 270 человек.

В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировано 275 новых случаев COVID-19 (11 августа – 272), умерли от заболевания 25 человек (11 августа – 20 человек). В инфекционных госпиталях лечатся 2 847 человек, у 495 пациентов выявлена вирусная пневмония. 746 тяжело переносят болезнь, 232 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о том, что суточное число заражений коронавирусом в Новосибирской области пошло на спад.