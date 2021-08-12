Придумавший городской карнавал мэр умер в Красноярске

Депутат Госдумы, бывший мэр Красноярска Пётр Пимашков скончался на 74-м году жизни, сообщили местные СМИ 12 августа. Политик ушёл из жизни после продолжительной болезни.

Как отмечают красноярские издания, у бывшего главы города были проблемы с сердцем.

Пётр Пимашков был избран мэром Красноярска в декабре 1996 года и переизбирался на этот пост трижды с большим отрывом от конкурентов. В 2011 году стал депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия», в 2016-м переизбран по одномандатному округу. В федеральном парламенте входил в комитет по энергетике.

Пимашков известен как градоначальник, при котором в Красноярске появилось большое количество фонтанов, парки Татышев-парк и «Роев ручей», а также было организовано движение трудовых отрядов, учреждена премия главы города и инициирован ряд общегородских мероприятий. В числе последних – карнавал, который традиционно проводится в Красноярске в честь Дня города.

Напомним, в августе бывший вице-мэр Красноярска Алексей Аксютенко раскритиковал главу Красноярска Сергея Ерёмина в социальных сетях.