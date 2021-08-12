Экономист рассказал, где лучше хранить накопления россиянам

Торопиться с долгосрочными вкладами гражданам России пока не стоит, лучше разместить свою финансовую «подушку безопасности» частично на коротких депозитах, а частично — в облигациях федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения три-пять лет, считает начальник управления операций с ценными бумагами «МТС Банка» Роман Дмитриев.

По мнению экономиста, более-менее крупные банки, убедившись в долгосрочной траектории ключевой ставки, со временем будут повышать ставки по длинным депозитам.

«Стоит всё-таки дождаться повышения этих ставок и комфортно разместить денежные средства уже по новым уровням», — считает Роман Дмитриев.

В связи с этим, по мнению эксперта, имеет смыл пока подержать свои накопления в относительно коротких депозитах – три-шесть месяцев, а после нормализации денежно-кредитной политики и выравнивания ставок на длинных сроках депозитов разместить средства по более привлекательным ставкам уже на два-три года.

«Длинные государственные облигации (ОФЗ) сроком от трёх до десяти лет сейчас можно купить с доходностью 6,75-7% годовых, что выше депозитных ставок в крупных банках. Учитывая долгосрочный прогноз Банка России по инфляции на уровне не выше 4% годовых, такие ставки являются достаточно привлекательными для вложений частных инвесторов, так как предполагают премию к инфляции в 2,75-3% годовых», — объяснил эксперт.