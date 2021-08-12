Новосибирский потребительский кооператив ликвидировали по требованию Центробанка

Дзержинский районный суд Новосибирска обязал ликвидировать кредитный потребительский кооператив КПК «Рич Кредит».

Административный иск в отношении кооператива подало Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации, сообщает пресс-служба суда.

«Центральный банк Российской Федерации в лице Сибирского главного управления обратился в суд с требованием к кредитному потребительскому кооперативу КПК «Рич Кредит», ООО «Рич», ООО «Даймонд», ООО «Аснт», ООО «Инвестиции», ООО «Альянс Маркетинг», Брагину М.А. ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Рич Кредит» за нарушение требований Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»», — уточняется в сообщении.

В ходе судебного разбирательства установлено, что административный ответчик — ООО «Рич Кредит» не вступил в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы в установленные сроки. Деятельность КПК «Рич Кредит»» нарушил права и законные интересы неопределенного круга лиц, что является основанием для его ликвидации.

9 августа суд удовлетворил иск Сибирского главного управления Центрального банка РФ о ликвидации и об обязании произвести необходимые действия, связанные с ликвидацией кредитного потребительского кооператива КПК «Рич Кредит». Уточняется, что решение не вступило в законную силу. Отметим, что юридический адрес ООО «Даймонд», ООО «Инвестиции» и КПК «Рич Кредит» совпадает — они находятся в одном здании.

Кредитный потребительский кооператив «Рич Кредит» зарегистрировали в Новосибирске в 2019 году, председателем является Максим Брагин, который владеет массажным салоном «Медикаль», расположенным в Магнитогорске. В 2020 году выручка последнего составила 5 тыс. рублей, убыток — 332 тыс. рублей. При этом в 2019 году выручка «Медикаля» достигла 1,9 млн рублей, в 2018 году — 11 млн рублей. Директором организации выступает Юлия Брагина. Ранее она руководила кредитным потребительским кооперативом «Народный сберегательный дом» в Магнитогорске, однако в 2017 году его ликвидировали.

Напомним, накануне стало известно о том, что с бывших президентов новосибирской компании «Сибмоста» Сергея Титова и Андрея Райкова потребовали взыскать 18 млн рублей в возмещение убытков.