Новосибирцам представили новую концепцию сквера Сибиряков-Гвардейцев

Василий Попов
 
Сквер Сибиряков-Гвардейцев Новосибирск
Проектная документация ООО «Разнострой»

Сквер Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе Новосибирска планируют реконструировать.  Объект станет доступным для занятий спортом и отдыха.

Новая концепция сквера Сибиряков-Гвардейцев учтет пожелания жителей Новосибирска.  Дизайн-проект опубликован на сайте «Зелёный Новосибирск», там же предлагается принять участие в общественном обсуждении благоустройства сквера.

Проект создан по итогам опроса, который проводился в рамках разработки концепции. Согласно данным, жители Новосибирска хотели бы использовать территорию сквера Сибиряков-Гвардейцев для прогулок, отдыха, занятий спортом, выгула собак и другого.

Новая концепция учитывает пожелания горожан. Так, на территории сквера появятся удобные лавочки, детская площадка, на которой разместят качели, батут, игровой комплекс, песочницы и другое.  В сквере создадут спортивную площадку, а также место для выгула собак со специальными устройствами: барьерами, балансирами  и горками для дрессировки питомцев.

Дорожки нового сквера  будут освещены и покрыты бетоном,  внутри объекта разместят амфитеатр. Центральную аллею сквера украсят красной перголой.

Обсуждение проекта проходит в онлайн-формате с 11 по 25 августа на сайте «Зеленый Новосибирск». Уточняется, что проект нового озеленения для сквера будет разрабатываться отдельно.

Напомним, в  Новосибирске также планируется благоустройство сквера перед НГАСУ. В рамках работ на его территории разместят уличные скамейки, декоративные элементы, освещение, растения: орешник, жасмин, снежноягодник и другое.

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