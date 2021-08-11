С бывших президентов новосибирского «Сибмоста» потребовали взыскать 18 млн в возмещение убытков

Конкурсный управляющий банкротящегося «Сибмоста» потребовал привлечь к возмещению убытков бывших президентов новосибирской мостостроительной компании Сергея Титова и Андрея Райкова. Общая сумма требований к ним превысила 18 млн рублей.

Сообщения конкурсного управляющего АО «Сибмост» Сергея Богданова опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Управляющий потребовал привлечь к возмещению убытков бывших руководителей компании Андрея Райкова (занимал должность президента с июля 2018 по сентябрь 2019 года) и его преемника Сергея Титова (занимал пост до мая 2020 года, момента назначения конкурсного управляющего). Сумма требований к Андрею Райкову составляет около 11,3 млн рублей, к Сергею Титову – около 7,3 млн рублей.

По данным управляющего, Андрей Райков возглавлял предприятие в период, когда оно находилось в процедуре наблюдения, и нарушил очередность выплат кредиторам «Сибмоста». Речь идет о погашении текущих налоговых платежей. Такие же претензии управляющий предъявил Сергею Титову. Заявления направлены в арбитражный суд Новосибирской области.

Напомним, арбитраж ввел процедуру наблюдения в одной из крупнейших строительных компаний за Уралом, АО «Сибмост», в мае 2019 года. Банкротства мостостроительной организации субподрядчик требовал с 2016 года. «Сибмост» в качестве генподрядчика занимался в Новосибирске реализацией такого масштабного проекта, как возведение третьего моста через Обь – «Бугринского». Его общая сметная стоимость составила более 17 млрд рублей. Кроме этого, компания получала госконтракты на строительство Восточного обхода в Новосибирске, и других объектов в регионах Сибири.