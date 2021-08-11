Комплекс жилых домов «Пашино Комфорт» построят в Новосибирске в рамках масштабного инвестпроекта

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о реализации в Калининском районе Новосибирска масштабного инвестиционного проекта по строительству комплекса жилых домов «Пашино Комфорт». Возведением квартала займется строившая «Крылья» и «ДаВинчи» компания «ГринАгроСтрой».

Распоряжение губернатора о реализации масштабного инвестпроекта опубликовано на официальном портале правительства региона. В соответствии с документом, городским властям рекомендовано предоставить под строительство комплекса жилых домов «Пашино Комфорт» земельный участок площадью 37,6 тыс. кв. м в районе улицы Новоуральской. Планируется, что квартал будет застроен многоквартирными среднеэтажными домами (в соответствии с классификатором, не выше 8 этажей – «КС»).

Реализацией проекта займется ООО Специализированный застройщик «ГринАгроСтрой». В активе этой компании – жилые комплексы «ДаВинчи» в поселке Ложок и «Крылья» на улице Лейтенанта Амосова. Согласно Rusprofile, компания была основана в 2017 году, ее учредителями значатся бизнесмены Василий Стяжкин (специализированный застройщик «Академ-Развитие») и Станислав Пылев («Академ-Развитие» и «Концепт Девелопмент»). Руководит компанией Игорь Лапекин, ранее работавший в структурах «МКС-Новосибирск».

Согласно условиям проекта, срок его реализации составит 5 лет, с 2021 по 2026 год. Сроком ввода домов в эксплуатацию обозначен 2006 год. Из 32 тыс. кв. м возведенного жилья застройщик будет обязан передать не менее 1,9 тыс. кв. м жилых помещений в собственность Новосибирска. Квартиры будут переданы жильцам, расселяемых из ветхих и аварийных домов.