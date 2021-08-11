Общежитие №3 Новосибирского государственного университета начали готовить к сносу перед тем, как на его месте построят корпус Специального учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ (ФМШ НГУ). Студгородок лишится 350 мест.

О сносе студенческого общежития сообщает Telegram-канал «Ненаучный городок».

«Из комнат выносят мебель, как через двери, так и через окна. Судя по траншее, вокруг здания скоро появится забор», — говорится в сообщении канала.

Ранее проживающие в общежитиях студенты НГУ уже жаловались на планы по их выселению в связи с реконструкцией студенческого кампуса. По их данным, кроме «тройки» предполагалось расселить общежитие № 8/1. При этом снести хотели лишь первое строение, во втором руководство студгородка намеревалось провести капремонт.

Информацию о сносе общежития подтвердили в онлайн-издании университета «Вода». Там сообщили, что здание заменит новый студенческий кампус на 690 мест с досуговым центром. Его строительство профинансирует выпускник НГУ, бизнесмен Виктор Харитонин.

Напомним, в начале августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что три общежития нового кампуса НГУ будут построены с привлечением частных инвесторов.