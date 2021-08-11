Свыше 4 тысяч детей заболели COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 11 августа в Новосибирской области зарегистрировано 54 884 случая заражения COVID-19, в том числе у 4 101 ребенка.

За минувшие сутки в регионе зафиксировали 191 случай заболевания коронавирусом (10 августа — 198). Скончались десять пациентов (10 августа — 12): мужчины в возрасте 58, 72, 79, 82 лет, а также женщины в возрасте 51, 69, 78, 81, 82, 84 лет. Всего в Новосибирской области от заболевания умерли 2 449 человек.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 3 558 пациентов (днем ранее — 3 870), в том числе 54 ребенка. В отделениях реанимации находятся 268 человек (10 августа — 276), 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (днем ранее — 31).

В Кузбассе, по данным на 11 августа, за сутки коронавирус выявили у 192 человек (10 августа — 193), погибли шесть жителей региона (днем ранее — 5). На двухнедельной изоляции, в инфекционных госпиталях, обсерваториях находятся 12 741 человек (10 августа —13 164).

В Алтайском крае диагноз подтвердился у 272 жителей (днем ранее — 274), умерли 20 человек (10 августа — 16). В «ковидных» госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 2 871 человек (днем ранее — 2 882). Количество тяжелобольных —735 человек (днем ранее — 746), из них 227 подключены к аппаратам ИВЛ (10 августа — 235).

Напомним, по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основной причиной роста случаев заражения COVID-19 стало появление нового штамма. В июле в регионе зафиксировали рекордную смертность с начала пандемии — 5 743 человек, при этом почти 5% из них умерли от коронавируса.

Отметим, в регионе вторую неделю наблюдается спад заболеваемости COVID-19. В связи с уменьшением количества госпитализаций пациентов с коронавирусом власти планируют обратно перепрофилировать «ковидные» стационары. Уже сейчас в Новосибирской области от COVID-19 полностью вакцинировались 521 255 человек, когда для формирования коллективного иммунитета привиться должны свыше 1,3 млн жителей региона.