«Кузбассразрезуголь» осваивает сканер для создания цифровых двойников предприятий

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: «Кузбассразрезуголь» осваивает сканер для создания цифровых двойников предприятий

На Талдинском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) внедрили в работу лазерный сканер LIDAR. Новое оборудование позволяет создавать 3D-модели местности и объектов с высокой степенью детализации.

Лазерный сканер представляет собой компактный компьютер с встроенной цифровой камерой, который можно носить как рюкзак.  Изображение передается на экран планшета, и оператор наблюдает ориентирования прибора, выделяя необходимую область сканирования. Таким образом за короткое время создается «облако» точек, в точности определяющее расположение предметов.

«Сегодня наземное лазерное сканирование – самый оперативный и безопасный метод получения точной и полной пространственной информации об объекте, – рассказала главный специалист службы главного маркшейдера АО «УК «Кузбассразрезуголь» Наталья Перепилищенко. – Сканер можно надеть на себя или закрепить на автомобиль. В обоих случаях съёмку можно безопасно вести на удалённом расстоянии от работающей техники и бортов разреза, что позволяет сканировать подвижные элементы без остановки производства».

Лазерный сканер – это часть большого комплекса цифровых технологий, которые угольная компания использует в работе по созданию виртуальных двойников своих разрезов. Основная задача нового оборудования — поддерживать актуальность данных трёхмерной модели предприятия.

Напомним, в этом году Талдинский первым из разрезов компании получил основу будущего цифрового предприятия — трёхмерную геологическую модель месторождения. Сейчас идет создание трёхмерной геологической модели Бачатского филиала, на очереди Краснобродский и Кедровский разрезы.

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