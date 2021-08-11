Первый в России центр промышленной томографии открылся в томском университете

Центр промышленной томографии с уникальным оборудованием для неразрушающего контроля качества материалов открылся в Томской политехническом университете (ТПУ). Это первое в стране подобное учреждение, его технологии планируется экспортировать за рубеж.

Как сообщили в пресс-службе университета, в центре будут вестись разработки в космической, авиационной и судостроительных областях. Предполагается, что они будут экспортироваться в Германию, США, Великобританию и другие страны.

В исследованиях будут использованы уникальные разработки университета. В частности, экспортируемая за рубеж технология томографии крупногабаритных объектов, а также разработки в сфере ультразвукового контроля, вихреток и оптики.

Общая стоимость оборудования исследовательского центра — порядка 45 млн руб. Основная его часть создана на базе вуза. Это в том числе роботизированный комплекс ультразвуковой томографии, который планируется использовать для проверки сварных швов на международном термоядерном реакторе ИТЭР, и линии по производству сенсоров. В центре также есть оборудование для оценки материалов с помощью искусственного интеллекта.

К исследованиям и разработкам центра планируется привлекать сотрудников других вузов Томска. В учреждении также будут готовить специалистов в области неразрушающего контроля, в том числе среди зарубежных студентов.

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