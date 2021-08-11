Интеллектуальную собственность инноваторов будут защищать в новосибирском филиале федерального института

Юлия Моисеева
 
Правительство НСО
В правительстве Новосибирской области обсудили открытие регионального филиала ФИПС. Фото: nso.ru

В Новосибирской области открывается первый региональный филиал Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Для работы в учреждении уже подготовили сто специалистов, сообщили в правительстве региона 11 августа.

Предполагается, что на базе новосибирского филиала будут работать около 200 специалистов в области регистрации товарных знаков, изобретений и полезных моделей, а также промышленных образцов и региональных брендов.

Обучение объёмом 130 академических часов уже прошли 100 человек, 20 из них трудоустроены в организацию. Набор на подготовку новых кадров откроется в сентябре.

В ближайшее время в регионе на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ-НЭТИ) также откроется Центр продвижения технологии и инноваций первого уровня. Аналогичное учреждение уже действует в Новосибирске в государственной научно-технической библиотеке СО РАН (ГПНТБ СО РАН). Помимо этого, Новосибирский государственный университет (НГУ) и Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН подали заявку на участие в конкурсе минобрнауки РФ на поддержку Центров трансфера технологий.

Вопросы интеллектуальной собственности также рассмотрят на международном форуме технологического развития «Технопром-2021», который пройдёт в Новосибирске 25-27 августа. В рамках первого Форума трансфера технологий специалисты обсудят повышение эффективности технологического трансфера, а также развитие компетенций российский исследователей и компаний, работающих на рынке инноваций.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские бизнесмены судятся с приморскими рестораторами из-за «Тбилиссимо».

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